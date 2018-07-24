高雄房市熱 預售創10年新高

高市亞洲新灣區重大公共建設陸續到位，有助拉抬房市量能。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高市不動產開發公會23日舉行房市研討會，提及今年高市控制推案量穩定，上半年5800戶開工、餘屋5700多戶，房價相對其他城市親民、CP值高，表現還算不錯。值得一提的是，預售到1.5萬戶為10年之最，土地熱購也是20年前所未見，像是在玩「大富翁」。

建商控量表現亮眼

高市不動產開發公會理事長張永義指出，高市房地產價格最親民，從多個推案來看，表現較不錯，像楠梓、橋頭新市鎮餘屋很少，左營一帶預售案表現亮眼，而鳳山有第1大人口加持，幾乎案子一出就賣光。

張永義重申，「控量」重要性，否則量一直出來，價格恐崩盤，呼籲建築業界不要一次釋放太多推案。今年上半年開工量部分較大，1至6月有5800多戶，相較去年近2倍，而餘屋剩5700多戶，對市場來說是好的。

該會房屋市場委員會主委呂金發提到，今年上半年新成屋去量4500戶，其中楠梓、鳳山為首購熱區，分別去化1100戶、600戶，再來為仁武、苓雅等區的400多戶。他點出，鳳山庫存430戶，以去年全年去化量推估，恐成為第1個無新屋可賣區域。

鳳山甫推出就賣光

呂金發認為觀察一個市場好不好，端看利率走勢、政策是否打壓及推案多寡，而因量能減少無屋可賣，今年預售屋達1.5萬戶，創下10年以來新高。而今年土地成交價打破歷史新高，由原本蛋黃區，逐漸延伸至鳳山、橋頭，像是在玩大富翁遊戲，這種現象不會馬上結束，土地在1年半載會持續往上飆升。

(中國時報)

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