讓小熊回家 山區延長管制

2018年07月24日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣卓溪鄉一頭疑似與母熊走失的4個月大台灣黑熊寶寶，13日被民眾發現後，已長達11天仍不見母熊團聚，林務局23日邀集專家學者共同研商，達成「讓母熊帶小熊回家」共識，將協助小熊現地長大，盡快找到媽媽。

走失小黑熊被發現迄今，仍徘徊在台30線省道北側的拉庫拉庫溪谷一帶，近日則在隱蔽處及草叢中活動，林務局昨日下午邀集玉山國家公園管理處、保七總隊第六及第九大隊、公路總局玉里工務段、卓清村長何成忠、南安部落青年林泳宏等人，召開緊急研商會議。

獸醫師朱何宗說，小黑熊體重約5至6公斤，目前能吃雜食，奶水已非主食，惟需母熊帶領小熊學習野外求生能力。他指出，之前因人類活動造成黑熊母子失散，不過母熊活動範圍廣達30至60平方公里，還是很有機會團聚。

部落青年林泳宏則表示，布農族在南安瀑布上方遠處，每年都會遇見黑熊行蹤，這片山林本來就是台灣黑熊的家，族人的思考很簡單，想要協助小熊現地長大、自行回家，與母熊團聚。會中達成「讓母熊帶小熊回家」的共識並做出三點決議。

花蓮林區管理處長楊瑞芬指出，決議將山區人為干擾情形降至最低，玉山國家公園管理處自24日6時起，管制瓦拉米步道2周，警方也配合暫緩受理民眾入山申請，玉里工務段則在不影響公務及部落人員進出下，協助台30線5.5公里處進行交管。

楊瑞芬說，未來2周將持續監測並記錄，確保小熊身體狀況良好，也會在專家指導下，適度提供野果等多樣化的營養支持，盼協助小熊盡快回到母熊身旁。

(中國時報)