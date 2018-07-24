托老政策 不該轉嫁民間負擔

友善列印
中國時報

公共托老中心供不應求，政府希望能夠拉入民間企業加入長照，但是托老責任重大，不管是人才培訓、公共安全，都可能會面臨生死關頭，如果沒有完善輔導、監督管理機制，恐讓長者身陷危機。

政府補助企業托育行之有年，讓孩子在公司就近照顧，協助不少上班族家長的煩惱；但不同於托幼的健康嬰幼兒，需要進到日照中心的長輩，或多或少都有失能狀況，需要相關護理人員協助，幼兒園老師或許比較好找，但要無經驗的企業找來專業醫護人員進駐，並非易事，若有醫療相關糾紛，是要企業自負責任，還是政府單位扛下？

況且，由於長者都是成年人，要求空間勢必比托育空間還大，一般企業能否找出這些空間還是個問號；企業若非看中「服務周遭社區長輩」有利可圖，另尋土地闢建托老中心，否則想要求一般企業業外投資長照，確實強人所難。

企業設置公共托老的困難不在缺錢，而是缺乏專業托老資源協助，若無法永續經營，沒有固定的「客源」，屆時投入的資源全都付諸流水，哪還有企業願意加入？

托老中心是許多「下有幼子，上有父母」的小資族的渴望，也是政府不可迴避的責任，協助企業辦理幼兒園、托老中心，確實為權宜之計，但最後都要回到政府負責，如果只想把企業拉來分擔照顧責任，恐怕並非最適宜的方式。

(中國時報)

讓小熊回家 山區延長管制 衛生局鼓勵談心 拉近親子距離

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。