托老政策 不該轉嫁民間負擔

2018年07月24日 04:10 中國時報 葉德正

公共托老中心供不應求，政府希望能夠拉入民間企業加入長照，但是托老責任重大，不管是人才培訓、公共安全，都可能會面臨生死關頭，如果沒有完善輔導、監督管理機制，恐讓長者身陷危機。

政府補助企業托育行之有年，讓孩子在公司就近照顧，協助不少上班族家長的煩惱；但不同於托幼的健康嬰幼兒，需要進到日照中心的長輩，或多或少都有失能狀況，需要相關護理人員協助，幼兒園老師或許比較好找，但要無經驗的企業找來專業醫護人員進駐，並非易事，若有醫療相關糾紛，是要企業自負責任，還是政府單位扛下？

況且，由於長者都是成年人，要求空間勢必比托育空間還大，一般企業能否找出這些空間還是個問號；企業若非看中「服務周遭社區長輩」有利可圖，另尋土地闢建托老中心，否則想要求一般企業業外投資長照，確實強人所難。

企業設置公共托老的困難不在缺錢，而是缺乏專業托老資源協助，若無法永續經營，沒有固定的「客源」，屆時投入的資源全都付諸流水，哪還有企業願意加入？

托老中心是許多「下有幼子，上有父母」的小資族的渴望，也是政府不可迴避的責任，協助企業辦理幼兒園、托老中心，確實為權宜之計，但最後都要回到政府負責，如果只想把企業拉來分擔照顧責任，恐怕並非最適宜的方式。

(中國時報)