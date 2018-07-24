行動派身障里長 黃武田挑戰4連霸

鼓山區樹德里長黃武田是全巿少數身障里長，1台改裝機車加上拄著拐杖，看似身體不方便，卻是幹勁十足的行動派，只要選民一句話，他都是親自服務，從12年前以72票險勝，首度當選里長，今年大選將挑戰4連霸。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

鼓山區樹德里長黃武田是全巿少數身障里長，1台改裝機車加上拄著拐杖，看似身體不方便，卻是幹勁十足的行動派，只要選民一句話，他都是親自服務，從12年前以72票險勝，首度當選里長，今年大選將挑戰4連霸。

黃武田說，他3歲就因小兒麻痺雙腳不方便，但是原高雄巿像他一樣，以身障身分當選里長的，他可能是第1人。回想2006年初次選里長，很多人不看好他的身體可以應付里長工作，但他卻以毅力，證明他是有能力勝任。

他說，樹德里人口約450戶、1500人，公民數約1200人，當年投入里長選舉，即使雙腳不能行動自如，卻挨家挨戶一個一個拜託，還沒當上里長，就讓里民看見他的決心，因此第1屆險勝，第2屆再勝出，第3屆只有他同額競選。

初任里長，黃武田為讓自己更快、更熟悉狀況，里內大小事，只要有請託，他都親力親為，並因此可以了解公家流程，所以從社會救助到各式申請，問他都瞭若指掌，騎著改裝機車、拄著拐杖，完完全全是個行動派。

原鼓山第二公有巿場在樹德里，前年要拆時發現裡頭有日據時期「田町齋場」，去年被文化局登錄為歷史建築，另外台鐵地下化後，新設鼓山站也在里內，黃武田期盼連任後，可以藉由這些讓更多人認識樹德里。

(中國時報)

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