來童玩節 VR帶你遊海底

宜蘭童玩節園區的水玩堡中，結合科技與益智、藝術，VR虛擬科技吸引許多人排隊體驗。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭國際童玩藝術節今年主題是「童心大進擊」，以童心和水為主要元素，主題展館「水玩堡」及「冒險島」，從室內到戶外以「水系童玩的百種想像」為策展核心，還結合VR虛擬科技帶領遊客海底探險，讓童玩節結合科技、益智與藝術，成為今年的新亮點。

宜蘭縣文化局表示，童玩節園區的水玩堡、冒險島是以水系童玩為主題的童玩館，由宜蘭縣藝術學會理事長邱憲章擔任策展人，水玩堡是室內主題館，冒險島是戶外互動遊具體驗區。

在水玩堡內，展場帶領大小朋友認識形塑今日宜蘭各種「水」，包括河流、湖泊、海洋、冷泉、溫泉，以及龍吟盆、浮沉子等不同水力學的童玩，還展出見證人類探索世界各種船艦模型的「大航海時代」，而主打VR虛擬科技的「鏡花水月區」更是吸引民眾排隊體驗。

冒險島則是以重現沉沒古文明為設計概念，讓大家彷彿穿梭海底古文明般的展場中，有探索泡泡無限可能性的「泡泡浴場」，滑艇競速、瘋狂吧台手等的「競技場」，讓大小朋友將製作好的紙船在水道上放流競舟的「水道放舟」等多種創新童玩體驗。

此外，還有主打密室逃脫的「謎之堡」主題館，以及適合0歲到6歲的「親子堡」主題館。文化局表示，今年童玩節打造親子遊戲樂園，也結合科技、益智和藝術，讓大小朋友共玩、共樂，創造全新的童玩記憶。

(中國時報)

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