公托政策有成 家長快樂養

新北市舉辦「歡喜生、快樂養」幼托公共化台日專家交流研討會，希望找到有效的方法解決幼托問題，市長朱立倫體驗現場玩具圖書館協會攤位。（葉德正攝）

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中國時報
、許哲瑗／新北報導

新北市社會局23日舉辦幼托公共化的創新與實踐研討會，邀請台灣、日本專家學者交流托育公共化，市長朱立倫指出，新北市是台灣第一個推動公共托育中心、貫徹托育公共化城市，會持續提供高品質、穩定公托服務，讓家長有信心「歡喜生、快樂養」。

行政院推出準公共化托育政策，打算直接將補助給家長，外界質疑為何新北市不將成立公托中心和幼兒園的經費直接補助家長？朱立倫意有所指表示，相信在場有很多專家學者，可以了解。

朱立倫說，7年多前新北市推動公共托育，當時許多人無法理解，但經過7年多來的努力，新北市的公托政策，已顯現成效，53家的公托中心，可收托3140位，若加上合作聯盟私立托嬰中心和居家托育，共可收托9700位，再加上這些年公立幼兒園的增班，新北市0到6歲嬰幼兒，共可收托2萬1000多位，家庭能享有平價、便利、優質幼兒照顧，是托育公共化精神。

朱立倫強調，新北市開辦公共托育合作聯盟後，0到2歲嬰幼兒的家外送托率超過27％，達全台最高，53家公托中心的親子館及12家偏區的公共親子中心，提供多元親子課程，至今年6月止已提供319萬親子服務人次，其中新北市玩具銀行擔任重要角色，不僅幫助親子館選購玩具，並利用玩具行動車到偏區服務，老少共玩。

社會局表示，此次研討會除持續深化公共托育服務，讓各地從事托育服務的產官學界及實務工作者有學術與實務交流機會，同時透過台日交流、激盪創意，作為未來規畫公共托育政策及服務參考。

(中國時報)

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