寵物未牽繩 3年只罰24件挨轟

2018年07月24日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

飼主帶寵物外出公共場所，依法需牽繩或裝籠，近年北市因疏縱動物在道路奔走、導致交通事故件數破百。但議員潘懷宗發現，民眾對於寵物未牽繩投訴多，1999滿是怨言，動保處卻未積極處理，《台北市動物保護自治條例》上路3年多，竟只開罰24件，明顯執法不力。

潘懷宗23日在議會財建部門質詢指出，動保處從2015年以來，每年救援動物車禍件數超過200件，雖然動物受傷原因很多，但近6年因疏縱寵物在道路奔走、致發交通事故的多達113件，共造成107人受傷，其中68件有飼主，卻因沒有管好寵物，造成人員和寵物傷亡，問題很嚴重。

他強調，2015年《台北市動物保護自治條例》就已規定，飼主攜帶寵物出入公共場所時，應使用鍊繩、箱籠或其他防護措施，否則可處2000元到1萬元罰鍰，規定比中央更嚴格。但法規上路至今有236件投訴，動保處卻只開罰24件，民眾抱怨連連。

潘懷宗還說，零撲殺政策上路後，動物之家收容爆量，動保處開始實施精準抓捕，沒必要就不抓，導致流浪動物變多，虐殺事件嚴重。他統計，2016年到今年6月止，已發生80件貓慘遭流浪犬攻擊致死傷事件，動保處應提出具體配套，以免憾事發生。

動保處長宋念潔說，許多民眾透過市長信箱、1999檢舉未繫狗鍊，但人員到場時，已無法看到行為人。她強調，動保處有主動稽查，但就算到民眾常遛狗的地方，也會因民眾未帶身分證件而難以稽查，執行上有些難處。

(中國時報)