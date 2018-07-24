節電拿好康 202店享優惠

2018年07月24日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 宋原彰、／新北報導

夏季用電吃緊，新北市政府鼓勵全民節電，打破傳統住宅、商家各自推動節電，結合轄內202家商店推出「節電拿好康」活動，帶動消費者參與，號召百萬市民透過吃喝玩樂輕鬆響應節電，經發局粗估，以每位市民每天節電0.5度，一年就可以省下1.8億度電，不可小覷。

新北市經發局23日舉辦活動開跑記者會，邀請國小孩童以話劇演出節電商家推出的有趣內容，不管是到寵物店回答節電小知識免費拿寵物零食、理髮店節電義剪，或製作LED燈造型創意飯糰，逗得現場哄堂大笑。

經發局長張峯源說，新北市推動節電不遺餘力，連續兩年獲全國縣市節電冠軍，這次由店家推出響應節電好康優惠，帶動消費者前往購買，創造新一波商機，並宣傳店家綠色形象，還能讓民眾透過有趣節電參與形式，節省電費同時拿好康，創造多贏。

張峯源說，經發局也鼓勵10年以內工廠屋頂，設置太陽能設備，並斥資1億元推動大屯山的地熱發電；工業節電方面，則盼工廠在用電尖峰時間，將大部分產能調整至離峰時間，分散用電。

經發局綠色產業科長廖士煒表示，經濟部「住商節電計畫」補助新北市3億多實施節電，2億2000多萬作為服務業的設備汰換，例如一般燈泡更換成LED節能類型，他們也與購物台合作，推出節能冷氣優惠方案，至今已有150個申請件數。

(中國時報)