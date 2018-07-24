沒詢問就內診 婦科男醫惹議

2018年07月24日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣一名19歲的大專女生「小美」（化名），因亂經前往宜蘭縣某家婦產科求診，但她家長23日控訴，該婦產科的男醫師未詢問小美有無性經驗，就直接做侵入式的內診檢查，憤而找醫師理論，但醫師指小美看外表不像是沒有性經驗的女生，讓家屬氣得向衛生局申訴。

小美的雙親表示，本月初女兒因亂經第一次前往這家婦產科求診，民法上女兒仍未成年，且無性經驗的情況下，醫師卻跳過問診程序，在未徵求女兒、雙親的同意，在不曾解釋內診流程、且驗尿也呈陰性的結果下做毫無必要的侵入性內診。

小美雙親控訴說，得知後憤而找醫師理論，但醫師卻回應「下周就會看到胚胎」、「外表不像是沒有性經驗的女生」，覺得醫師的回應很汙辱人，身為孩子的家長對此感到痛心與難過。

他們也表示，會向衛生局申訴、對媒體投訴，是認為這件事絕非單一個案，很多人吃了虧後隱忍不說，或透過網路留言發洩，才讓同樣的事情一再發生。事後小美感到恐懼、害怕，也對爸媽說不敢再去看男醫師。

小美的家人表示，問診流程應是先看病史症狀，再問患者有無性經驗，無性經驗者可做腹部超音波，有性經驗可內診，如陰道超音波等。家長表示，小美後來去其他婦產科檢查，所幸「沒有受傷」。

遭指控的醫師態度低調，僅表示目前已進入調查階段，暫不回應。宜蘭縣政府衛生局表示，小美雙親有向衛生局申請醫療調處，衛生局會先將相關病歷提供給婦產科的醫學專家做文件審查，內容會提供給調處會的法學、醫學專家參考，預計8月初召開醫療調處委員會。

(中國時報)