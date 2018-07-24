赴紐交流 27生天天想上學

二重國中學生到紐西蘭姊妹校交流，還學習當地的毛利族人戰舞。（邱立雅翻攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

二重國中因與紐西蘭學校簽訂姊妹校聯盟，在暑假期間與峨眉國中共27名學生前往紐西蘭進行短期交流，除了在當地學校入班上課之外，還跟紐國學伴一起進行各項活動，甚至還學習毛利人的戰舞，又唱又跳有模有樣，也迅速拉近了雙方的關係。

二重國中與峨眉國中於去年10月與紐西蘭學校簽訂姊妹校，於今年暑假透過紐西蘭Waihi Academy懷希學院安排，由二重國中校長陳美君、峨眉國中校長陳姿利共同帶領兩校共27位同學前往紐國合作的4所學校，進行為期14天的短期遊學。

27位同學們分別前往這4所姊妹校入班上課，與學伴一起參與學校活動，並與寄宿家庭共同生活，大家一起做蛋糕、準備晚餐、體驗農村、打桌遊、保齡球、到海邊散步等，在語言和文化的體驗上有相當深刻的學習。不少學生從一開始對於獨自前往寄宿家庭以及入班學習存著害怕又緊張的心情，到後來相當不捨。

不少學生們表示，在紐西蘭學校上課非常開心，「感覺都在玩」，遊戲中學習的方式多元有趣，操作性和討論式的課程較多，提問式的引導學習，說錯了答案也不會覺得挫折，反而刺激更多的思考，和在台灣學習非常不同，「每天都好期待上學。」

除此之外，學生們也體驗了紐西蘭式的文化，包含毛利戰舞的學習，從一開始肢體不協調，到後來卻信手拈來都能唱跳上一段，甚至最後還唱到上癮，讓雙方迅速拉近距離。

(中國時報)

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