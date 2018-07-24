防衛台灣不能靠想像力

2018年07月24日 04:10 中國時報 蘭寧利

未來的台海衝突中，美國有十幾種不同程度的介入，從譴責、聲援到不同等級情報的提供、彈藥的緊急採購等，最後才可能是軍事介入，但總以美方自身的利益為考量。而這個軍事介入即使符合美國國家利益，還要一看援救是否來得及，如來不及，意思一下就算了；二要看是否能戰勝共軍的反介入／區域拒止，這一點至少美軍的「空海一體戰」最近已經完全冷卻。

美軍在東亞的計畫是前緣的國家要負責自己的防衛，美軍將不再站在前緣陣線上，主力在關島而前進兵力保持在菲律賓海。這個趨勢顯然我國防部已能掌握，那麼台灣防衛就要完全靠我們自己。國防部從來沒有將美軍援台這種「不一定獲得之利」列在作戰計畫中，這絕對是正確的，這與政客們無止境的誇大與聯想完全不同。

然而「很多綠營政治人物主觀認定一旦台海有戰事，美軍一定會介入，認為只要台灣打美國牌，就可高枕無憂。」這個觀念日以繼夜、無孔不入地宣傳，讓國民信以為真地活在虛幻的安全中。個人認為，民進黨政府對台灣的防衛不但欺騙國民，也欺騙自己。此次在美國智庫的研討會中，美國的學者又提出募兵和擴大軍購的問題，類似問題友我的美智庫學者已不止一次地提醒我方，但政府仍然是置若罔聞，完全無感，在募兵和國防預算上一再地玩弄數字遊戲。

募兵的目標是編制的90%，更改分母讓募兵的達成率好看，玩弄的結果是沒有一個單位是100%全員的，也就是沒有一個單位組合性戰備訓練是完整有戰力的。戰時靠後備動員？不要忘了現今動員的主力正是前20年服役僅1年都還是青蘋果的後備軍人，照顧都來不及，還想迅速建立戰力？在國防預算一直捉襟見肘的不足下，說今年增加2%的，結果實質上只有0.8%。想達到「迫使敵人奪台任務失敗」就必須高倍數地增加部隊的實戰訓練，全面廢止省時、省力、省預算的合併式演習與作秀式軍演，而且需要充足的作業維持費。

國軍很想利用難逢的美國略微放鬆「管制與淨化」之良機擴大軍購，希望一舉解決現有上世紀80年代老舊裝備與系統過時的問題，但在政府對台灣防衛能力增強的急迫性完全無感下而作罷。

近期國防部一改過去幾十年的傳統「將如何防守，部分的防衛作為在適當時機刻意公開，警告中共機艦不要輕易來挑釁。」這種做法大有問題，雙方無保留地披露自己的能力以嚇阻對方，那是雙方均擁有保證「相互毀滅」的核攻擊能力，但在戰術和作戰層級上是完全不適用的。而國防部的官員還執著於「灘岸」、「共軍能登陸的只有兩個旅」，充分顯露對敵情僅止於傳統性的認知。至於台灣能守多久，軍方官員認為，依最新的這份作戰計畫，共軍「根本上不來」。這種浮誇而且僅單方面預測的說法，真不知怎麼能說得出口？

如果美國不可恃，而自己又不願為，請問民進黨政府，準備置國家存亡於何地？（作者為海軍退役中將）

(中國時報)