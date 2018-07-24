2018年07月24日 04:10 中國時報 李正修

蔡英文政府處理外交事務的烏龍事件又多一樁，不禁讓人為中華民國將來的對外關係捏把冷汗！若民進黨只為了擦脂抹粉、掩飾其無能而不認真看待我國所面臨的國際困境的話，未來恐將丟失更多邦交國。

帛琉太平洋航空公司因大陸發布旅遊禁令而虧損嚴重，日前決定在8月底停飛北京航線。消息傳出，偏獨媒體迫不及待地以「挺台灣、無懼中國威脅」為題大作文章，連蔡政府都跳出來聲援，外交部將協調中華航空於旺季期間加開台灣直飛帛琉航班，以協助分散旅遊市場。

然而，當蔡政府為此決定自我安慰之餘，該航空公司負責人終於說出真相，強調停飛決定無涉政治問題，純因商業考量，並重申他支持中華民國、反對台獨的立場，打得蔡政府啞口無言。

蔡政府在此事件犯下3項不可原諒的錯誤。第一，停飛真相尚未釐清前，蔡政府就忙不迭地強出頭。試想，倘若其他邦交國也遭遇相同問題，難道我國籍航空公司能應付所有航線？況且若有虧損，政府難道要以納稅人的錢補償嗎？

第二，蔡政府不思如何改進兩岸互信、挽救及穩定對外關係，反而想短線操作，甚至刻意誤導國人對國際現實的正確判斷，若不是心虛，就是已對我國外交困境束手無策。

第三，或許囿於獨派的壓力，蔡政府處理外交關係過於僵化且不尊重專業，導致駐外人員只敢報喜不報憂或爭取短視近利的業績，失去深化雙邊關係的契機。

蔡總統8月將出席巴拉圭新任總統的就職典禮，屆時必然會過境美國。國人看到蔡總統的國安幕僚只關心在美國的過境方式，卻聽不到民進黨政府欲如何用心提升與巴國的雙邊邦誼。

自挖走我國巴拿馬及多明尼加兩個邦交國後，大陸就將手伸進美國後院，積極經營與中南美洲的雙邊關係，大陸國家主席習近平將於11月底親自出席阿根廷主辦的G20高峰會，對我國在南美的唯一邦交國巴拉圭將帶來無比壓力。請問蔡政府有對策嗎？

以我國既有邦交國來看，由於澳洲及紐西蘭高度警戒中國大陸在南太平洋的勢力擴張，因此目前與太平洋各邦交國之關係還算穩定，反而必須嚴加注意大陸在中南美洲的動向，只怕我國難以使力阻擋大陸以經濟合作為誘因來拉攏這些邦交國。

面對捉摸不定的川普旋風，世界各國無不戒慎以對，台灣更應謹慎，切莫對當前的台美互動有錯誤判讀。美國台海事務學者任雪麗日前就對台灣提出警告，川普主政的美國「不再是可靠盟友，川普政府讓台灣處於同時面臨被美國套牢當籌碼和拋棄的雙重風險。」

長年以來，任雪麗深受民進黨的信賴，因此就算蔡政府不願聽國民黨的建議，至少也該好好省思她的忠言吧！當看到蔡政府對近期台美關係提升的自我吹捧，以及處理帛琉航空的荒腔走板，國人實在不敢樂觀期待民進黨真的有能力為台灣維持住邦交關係。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)