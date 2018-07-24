兩岸耗下去 台灣愈耗愈虛

2018年07月24日 04:10 中國時報 龐建國

陸委會主委陳明通日前赴美國訪問並發表演講，通篇演說都把兩岸關係的僵持對立歸咎給海峽對岸。對大陸方面來說，陳明通的演講既沒有新意，更缺乏善意，比較像是要利用中美關係緊張的時刻，配合美國打「台灣牌」。可以想像的是，兩岸關係不僅不會緩和紓解，恐怕還會更加複雜嚴峻，所謂的「維持現狀」最多就是兩岸繼續像目前這樣子耗下去。問題是，這樣子虛耗下去，對台灣好嗎？

蔡英文總統最近出席工商界大老的聚會，所有的工商界領袖都向蔡總統表達了兩岸不宜再耗下去的心聲，希望蔡總統能夠想辦法為兩岸關係解套。但是，聽聽陳明通的說法，這些工商界的領袖還是死了心吧，只要蔡總統立場不變，兩岸關係就是一個「冷」字。再加上美國的變數，搞不好還會出亂子，工商界還得小心為妙。

自從美國升高對大陸的貿易戰姿態又頻打「台灣牌」之後，蔡政府雖然表面上還算克制，但仍不免有些見獵心喜，於是，說要在國際間組織「民主價值同盟」，一起「制約」中國大陸之類的言論都出籠了。這些言行不僅不利於維持兩岸現狀，還會進一步激起對岸的負面回應，把兩岸關係越弄越僵。

就因應年底的選舉來說，蔡政府的動作或許有其選戰策略的考量，但是明顯地不利於兩岸關係緩解。於是，我們總是看到蔡政府在兩岸關係上釋放自相矛盾的訊號。一下子希望有機會和習近平坐下來談一談，一下子又譴責對岸銷溶中華民國主權，然後，又有新任的行政院發言人不肯用漢文名字，新任的故宮院長說要把故宮「台灣化」。好像兩岸關係可以任由蔡政府揉捏塑形，我說了算。

可是，現實情況明顯不是這麼一回事。任何一個稍微務實客觀地看待兩岸關係的人都曉得，兩岸消長對比已經十分清楚，而且時間的籌碼還在往對岸傾斜。除非大陸方面願意改變立場，否則，官方堅壁清野地斷絕往來，民間操之在我地擴大深化交流合作，是對岸會持之以恆的長期戰略。因為，大陸方面對於透過兩岸融合發展、邁向終極統一的大局有信心，所以，只要台灣不搞得太過分，大陸也不急於下重手。

或許有人會覺得就這麼耗下去也沒什麼不好，「以拖待變」也是一條出路。但是，少了大陸方面的善意，台灣就得面對經濟和外交雙重的困局。台灣近年來的出口40%是銷往大陸，每年從大陸獲得了千億美元的順差，這些都是台灣經濟成長率還能「保二」的主要支撐，否則「悶經濟」還會更往下沉淪。為台灣民眾福祉著想，請執政者拿出點良心來，務實地處理兩岸關係，別再折騰了。

（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)