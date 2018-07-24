2018年07月24日 04:10 中國時報 張競

國防高層決心向美國提出購置M1A2艾布蘭重型戰車，雖然還在初步規畫階段，美國最後是否同意出售，其實還不明朗，卻已引發各界負面評議。主要原因在於本案早在十餘年前就曾經提出，當時美軍依據本島作戰地形條件與用兵構想，認為並不適合用於防衛作戰需求，因此胎死腹中，懸置高閣至今。

但是如今台海戰略情勢轉變，國內政情亦產生變化，國軍提出「防衛固守，重層嚇阻」新版軍事戰略，日前就有傳言指出，美軍對我軍購需求的評估有所調整，有可能讓重型戰車案敗部復活。本案果然重新浮上檯面，可見傳言不假，但國人仍無法理解，其中轉換的關鍵因素究竟為何。

華盛頓對外軍售目的，在於鞏固美國本身國家安全利益，而非滿足求售國之軍事採購需求。他國能否獲得美國供售軍備，關鍵在於美國所持立場與裁斷。但就目前看來，美國立場轉變顯然自有算計，絕對不是真正回應我國防需求，全民必須冷靜看待此事，不必無謂加以政治解讀。

首先，本項決策在出身陸軍裝甲兵科的國防首長手中定案，難免引人聯想與物議。當部長是海軍潛艦出身時，滿腦袋想購置潛艦；部長本身當過飛行員，整天就專注在搞飛機，讓軍備政策受到軍種本位思維所左右，經常隨著首長進退搖擺不定，每每引起社會懷疑國軍建軍作業的專業性與持續性，嚴重影響國軍在社會的施政威信。國防首長必須摒除軍種本位思維，如此方有可能讓所有軍種部屬信服，順利推動國防施政。

在此亦要坦率指出，購置美軍所釋出的軍備，由於其原始設計理念未見得能完全合乎我本身作戰需求，所以必然是要在其所具性能、折扣價格與後勤可靠度上，權衡性能與價格後有所妥協。在國防自主無法落實的前提下，受制於人是必須認清之事實，國人亦不必苛責或是無理要求。

在美國轉售4艘紀德級艦的購案中，海軍官兵透過接艦過程，獲得與美軍交流機會，更讓國軍在獲得特定系統後，得以建構出本身防衛作戰更新的思維。面對主力戰車更新購案，作業完整規畫，堅定落實構想，遠比吹噓美方對我支持來得重要；自助方得人助，基本道理絕對不會改變。

其實，國軍當前最主要的挑戰，不在於軍備需要更新，而在於體制需要改變，尤其全募兵制之國防體制，已嚴重影響國軍戰力。由於社會並未對軍隊抱持正面觀感，讓募集入營的志願役官兵家庭背景集中於特定群體，兵源結構與社會群體架構，在徵兵體制臍帶斬斷後更加脫節，對軍隊國家化絕對是負面因素。

綠營主政的國防施政都在枝節打轉，對可能影響國防根基的兵役體制卻視而不見，其實就是政治算計，生怕影響其政治票房。國防體制走入困境原是兩黨政治喊價所造成的共業，若不加以解套，日後必成為雙方政治負債。

（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)