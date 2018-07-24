自誇經濟表現 把運氣當底氣

2018年07月24日 04:10 中國時報 主筆室

蔡英文總統開始跑選舉宣傳政績，除「改革有成」外，經濟表現是另一個宣揚重點。在她眼中，民進黨執政兩年多來，經濟表現亮麗。她具體舉出失業率17年來最低、出口年增率歷史第2高、股市上萬點超過1年，上市櫃公司營收創歷史新高等，認為這麼多指標破紀錄，代表台灣經濟確實找到成長力道，而且谷歌、微軟、IBM都把台灣視為重要基地，代表國際上也看好台灣。她鏗鏘有力地說「不允許有人用偏見唱衰台灣」。

面對即將來到的選舉，執政團隊大力宣揚政績，企圖挽救低迷的滿意度，可以理解。先不論所謂「改革有成」，被改革者內心的感受、改革的成本與效益對社會整體是否划算，宣稱「經濟表現最佳」，卻和民眾與企業的認知不同，多家民調數據都顯示，對蔡政府的經濟表現不滿意者遠超過半數。蔡總統拚命跑選舉，對選情到底是加分或扣分，大可懷疑。

其實，「經濟表現最佳」並不是全然的「假新聞」，但正確的說法應該是：相較3年前的谷底與衰退，經濟確實已經好轉，但主要受惠於全球經濟復甦，而非正確政策激勵的結果。相反地，綠營不少政策明顯對經濟成長造成抑制效果，如果蔡政府錯誤解讀經濟好轉的原因，可能讓台灣經濟的未來更困窘。

坦白說，民進黨把台灣經濟復甦歸功於已，缺乏證據支撐。馬政府後期經濟衰退，是全球經濟陷入谷底，出口連續17個月衰退，嚴重時甚至是兩位數衰退，到105年7月出口才恢復正成長。1個多月後，蔡政府就上台，此後不但恢復正成長，許多月份還是兩位數增長，難道民進黨上台，立刻提出立竿見影的特殊政策，魔杖一揮，出口就轉正成長了？

出口恢復正成長後累積至今，所謂的訂單、出口、外匯存底等創新高，經濟成長率恢復正值，只是相應而來的必然結果。至於台股上萬點能超過1年多，除了政府放寬當沖稅與幫大股東減少股利所得稅的因素外，台股大部分企業都是以出口為主，出口亮麗反映在股市就是上市企業獲利上揚，股市也有支持力道。

因此，蔡政府羅列用來「驗證」其經濟政策成功的數據，其實就是受惠於全球經濟強勁復甦的大環境因素，與其政策關聯實在不大，更不能作為其政策正確成功的證據。甚至深入看，部分數據或是「外強中乾」，或是不如其他國家，反而應該檢討。

例如蔡政府以觀光客連續兩年破千萬人次作政績，但一來在此之前，觀光客人數其實已年破千萬人次，並非政策增加所致；二來在陸客大幅減少後，蔡政府以各種補貼方式吸引其他國家觀光客來台，但其來台天數與消費力不如陸客，實際上觀光業近兩年是慘淡低迷，全台上百家旅館待售、去年觀光收入較上年減少900億元，衰退兩成就是明證。再如去年經濟成長率2.89%，今年預估成長2.6%，當然較之前的衰退期好，但在四小龍中仍居末，同時比衰退前一年的4%低不少，談不上亮麗值得吹噓。

當蔡政府全力鼓吹其執政的經濟成果的同時，外界看到的卻是經濟信心跌入谷底，多家民調都顯示有超過5成民眾對蔡政府的經濟表現不滿意，認為國民黨「有能力促進台灣經濟發展」的比例達4成，遠超過民進黨的1成7。企業界更是怨聲載道─從不滿綠營能源政策、擔心缺電到反商情結、環評卡卡、資金與人才外流嚴重，全讓民間投資趨於保守。此時官方猶力陳其經濟成績，是否與社會脫節嚴重，淪為自我感覺良好？

其實，相較馬政府，蔡政府很幸運站在更好的起點。馬政府上台後碰上全球金融海嘯，中間又有延續性的歐債危機，末期又有一次全球不景氣，台灣經濟表現起伏不定。蔡政府上台後正碰上近10年最佳的全球經濟景氣，如果政策正確、好好經營，必能讓台灣經濟有更佳的表現。

只可惜蔡政府的兩岸政策讓兩岸陷入僵局，能源政策讓全台陷入缺電與高電價陰影，兩者又讓投資難有起色；而蔡政府的五加二產業、打國家隊等政策，讓政府直接涉入更多經濟活動，長期的後遺症堪慮。所幸全球經濟好轉的效益讓台灣經濟轉佳，暫時掩蓋住問題，如果政府以此自滿，甚至以為其政策正確，不多做檢討修正，一旦全球經濟反轉，潮退了之後，台灣經濟可能會出現更嚴重的問題，政府要慎思明辨。

(中國時報)