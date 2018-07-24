別逗陳師孟了

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中國時報
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不管扁迷怎麼愛戴陳水扁，如何喜歡陳師孟當監委的那個調調，但是，拜託鄭新助等等的這些扁迷，不要把陳師孟比作開封府的包青天，免得畫虎不成反類犬，既汙了包青天的威名，也害了陳師孟。

扁迷們應該知道，他們再怎麼曲解或比擬，陳師孟都不可能是包青天，現在的監察院也不會是開封府。如今，陳水扁坐擁海角七億的事實已是天下皆知，陳師孟這個監委，再怎麼自我膨脹，都不可能給他的恩公陳水扁翻案。就連想給陳水扁特赦，也輪不到陳師孟講話。除非陳師孟是總統。

何況在民間的傳說，包青天以清廉公正聞名，是一個懲治貪官時六親不認的硬漢。像陳師孟這種受陳水扁重用提拔，就拿監察院的公家名器，扭曲監委職守，只求為陳水扁一人服務的人，不論從哪個角度看，他都沒有包青天的一丁點味道。

反過來說，陳師孟要是真的如扁聯會總顧問鄭新助說的，是包青天再世，那麼，陳水扁的海角七億，在陳師孟這個包青天動刑嚴審之下，錢怎麼汙來的，老早就真相大白於天下了。

不僅陳水扁早就被包青天的龍頭鍘給鍘了，他家的財產也早就被查抄充公，陳水扁哪還有可能保外就醫，仍能住在他的那棟大豪宅內，三不五時對蔡英文總統說三道四。而這些扭曲阿扁貪汙事實真相的扁迷們，若是敢進包青天的府衙，擊鼓胡說八道，也得小心包青天用狗頭鍘伺候。

再說了，我們也希望監察院是開封府，裡頭真有個再世的包青天，好把陳師孟鎖拿到案，免得他憑一己之私，繼續拿監委的職權去欺壓他看不順眼的法官、檢察官和官員，給社會製造綠色恐怖和災難。

(中國時報)

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