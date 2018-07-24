藝文補助不能給錢了事

2018年07月24日 04:10 中國時報 潘罡

衛武營國家藝術文化中心即將開幕，而林懷民近日有關「在意人民、服務人民」的談話，再度掀起精緻藝文與普羅大眾關係的話題。林懷民指出，這些表演場館興建經費均取自人民納稅錢，因此場館內外設施甚至表演節目設計，要如何服務更多民眾，應是經營者需深思的課題。

近年兩岸大舉興建音樂廳、劇院，對岸數量尤其驚人，2016年新增劇院41棟，創歷史新高，2017年35間場館新開幕，合計活躍劇場近1200個。台灣則新增台中、高雄兩棟國際級劇院，台北表演藝術中心也在加緊趕工中。

由於文化生態迥異，兩岸表演場館的經營各有難題。大陸劇院普遍缺乏專業營運人員，使用率偏低，猶處於基礎養成階段。台灣1958年就開放民間設立表演藝術經紀公司，1987年台北兩廳院啟用，更帶動精緻藝文欣賞風氣，而今面對大陸表演藝術市場崛起，台灣如何維持先發優勢，進一步藉由美育來落實「美力時代」，更是文化官員的首要任務。

這個任務要圓滿達成，關鍵之一在於藝文補助的執行方式。事實上，這也是近年歐洲多國檢討藝文補助的著眼點，因為無條件動用大眾納稅錢扶植小眾精緻藝文，固然基於文化兼具創造性與象徵價值，卻養成從業人員的惰性。然而根據美國國家藝術基金會近年一項大規模調查，2012年美國成年人過去1年曾欣賞古典音樂的人口僅有8.8%，歌劇2.1%，戲劇8.3%，芭蕾2.7%，其他舞蹈5.6%，參與比例偏低，而且均比2002年嚴重下滑，顯示精緻藝文普及成效不彰，而且欣賞者絕大多數家庭年所得超過7萬5000美元，低收入者鮮少接觸精緻藝文。

台灣雖然沒有類似調查，但情況不會比美國好到哪裡去。換句話說，政府以公帑興建表演藝術場館，補貼演出案，形同拿多數弱勢族群的納稅錢來供養少數強勢族群，即使藝文工作者戴著象徵價值的光環，面對如此不公現象，豈能心安理得？

因此，精緻藝文究竟要如何像林懷民所說「服務更多民眾」？大陸政府某些做法可供參考。大陸在補貼藝文團隊的同時，往往責成他們要下鄉表演，北京等省市也實施「文化惠民券」補貼民眾親炙藝文。台灣固然有類似政策，但應該更徹底實施。比如政府應強制規定藝文補助案提出回饋計畫，受補助者或是前往社區與學校進行義務美育，或是針對弱勢族群提供免費票券，政府不該單純給錢了事。

此外各場館均應策辦更多免費戶外表演，因為根據美國國家藝術基金會調查，民眾確實較樂於參加這類活動，這也印證林懷民提出「多舉辦戶外小型演出」的理由，有助於藝文欣賞風氣培養。尤其前衛跨界表演門票往往乏人問津，乾脆全面開放民眾欣賞，反而更能發揮審美教育的功效，讓政府資源不致虛擲。

學術研究普遍印證，大眾必須經過反覆教育才能真正成為藝文愛好者與消費者。表演藝術存有經濟學者所形容的先天結構問題，也就是所謂「包莫爾病」，既然政府決定扶植表演藝術，也就不要苛責劇院的帳面營運績效了，反而應該要求他們更落實國民美學教育，如同林懷民所言，才真正對得起社會大眾。（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)