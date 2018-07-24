台灣需要均衡，不是抗衡

2018年07月24日 04:10 中國時報 黃心華

過去1周引發熱議的屏東縣議員蔣月惠系列新聞，其起源是屏東縣政府原訂要集結警力，支援拆除公勇路拓寬工程中的牴觸戶，而蔣議員為了幫住戶聲援，衝動之下咬傷女警而被移送。原本的輿論走向對蔣議員不利，但後來其主動「大哭道歉」，且被網友發現她平時協助弱勢且多年如一，造成整個風向逆轉，加上其事蹟及風格非常具有故事性，因此話題仍持續延燒，甚至引火燒向屏東縣長潘孟安。

媒體隨蔡總統出訪也追問相關問題，蔡總統表示，「拆遷涉及土地正義和經濟發展，兩者之間應該取得平衡，這是每個執行國家任務的人要銘記在心的。」沒想到此話一出，引來眾多嘲諷。回想苗栗大埔案，不也是為了經濟，且同樣是要拓寬馬路，但當年卻被民進黨和農村陣線大加抗議。可是面對同類型的事件，換了人執政，農陣成員當高官之後，態度大大不同。

本案最諷刺的場景是在上周苗栗大埔案張藥房原地重建舉行開工典禮時，原本想要收割「維護土地正義、伸張居住正義」的蔡總統，沒料到會碰上屏東公勇路的拆遷事件，造成小英被打臉，民進黨也被質疑用兩套標準處理拆遷問題。

台北龍腦戶及永春都更、桃園龍岡路拓寬、台中大智慧學院及自辦重畫區、台南鐵路東移、高雄十全果菜市場等爭議過程中，都讓住戶備受恐慌。另一方面，過去在太陽花學運時期，學生占領立法院並與員警發生衝突時，最常被拿來援引的「公民不服從」主張，怎麼換成了蔣月惠，就得被移送法辦？

關於強拆或迫遷這個議題，常被引用的住民保護論述來自於兩公約中的《經濟社會文化公約》，對於適足住房權的權利保障，也包含了對於房屋「占用者」的保障。

但比較少人提起的是，在文件中也參酌了在過程中是否有適當的程序、事先商量、合理的前置時間、保障機制和補償安置，並非只從「拆屋」這件事情來做評斷。進一步言，將來若要推廣「防災都更」，言下之意就是災難未至、房子未倒之前，就要拆除更新，如果硬是要求住戶百分百的同意，那麼防災的理念就很難落實。

蔡總統或許礙於執政的現實，不得不講出土地正義與經濟發展要相互平衡的論述。不管她這次是否只是隨口說說，衷心期許蔡總統能由本次事件開始，放棄凡事挑起「抗衡」的老路，而改走「均衡」的新路，這才是台灣的唯一出路。

（作者為國家政策研究基金會策略研究組副召集人）

(中國時報)