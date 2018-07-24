2018年07月24日 04:10 中國時報 周玉山

不久前，考試院祕書長、考選部長、銓敘部長及保訓會主委到立法院報告業務並備質詢。立法委員認為，《考試院組織法》規定「本院設本院會議並採合議制」，與憲法規定「考試委員獨立行使職權」未合。「考試委員利用院會擴權，並介入原屬部會之法定執掌事項，請進一步研議修正本院組織法。」以上的看法值得商榷，錯誤的訊息從何而來？

合議制的優點，在重視多數，反對獨裁。考試院會若採用獨任制，並不能滿足憲法的規定，即考試委員獨立行使職權。立法委員的說法看似新穎，其實合議制與獨立行使職權並無必然的衝突。民主的極簡定義就是容忍異端，考試院會充分做到了這一點，載在考試院網站，可受社會的公評。

我並沒有說，合議制是完美的。陳新民大法官指出，我國大法官的議事，既以合議決為主，每一案無不透過極度妥協、折衷作為結論。此固然為民主議事的精神，然仁智互見。妥協式的中道，往往只有見樹不見林、治標不治本之弊，也更欠缺恢宏的氣勢。梁啟超先生早就感慨：「天下豈有圓滿之宇宙？」在合議與獨任之間，考試院會的取捨是對的。考試委員的獨立行使職權，與會議的多數決，放諸四海，誰能圓滿？

考試院的職權，載在《中華民國憲法》第83條至第89條。憲法增修條文第6條雖然限縮了部分職權，仍未否定本院為國家最高考試機關，且為最高人事主管機關。《考試院組織法》依憲法第89條制定，強調本院行使憲法所賦予的職權，對各機關執行有關考銓的業務，並有監督之權。考試委員與院長、副院長、考選部長、銓敘部長、保訓會主委等，共組考試院會議，決定憲定職掌的政策及其有關的重大事項，何來「擴權」的事實？又要如何「修正」組織法？如要「修正」，請先修憲。

從憲法與《考試院組織法》的設計來看，考試委員是文官制度及政策的重要決策者。考試權「超然」而「獨立」，前者指超出黨派之外，後者指獨立於行政權之外。雖然如此，考試權的本質仍屬於行政權，考試院也屬於廣義的行政機關，因此常與各行政部門合作，也受到其他四院的制衡。近90年來，考試院承先啟後，與時俱進，但溫良恭讓，唯恐逾越，而被視為保守了。

胡適先生指出，兩千年來客觀的考試任官制度是民主中國的歷史基礎。考試院是合議制的典範，雖不完美，但運作順暢，委員於院會及各審查會充分討論，以共識決避免獨斷。近年來，立法院未依常態的程序立法，漠視考試院的憲定職掌，違反權力分立的憲政精神，所謂的「年金改革」即其重要一例。請問：真正擴權者為誰？

（作者為考試委員）

(中國時報)