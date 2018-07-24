循環建築革命

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中國時報

台灣欠缺天然資源，人們卻製造大量廢棄物，建築業是原物料主要消耗者，也是廢棄物主要來源，如果在規畫之初做好循環再利用的設計，可以生生不息。位於台南沙崙的智慧綠能循環住宅園區，設計之初採用循環經濟理念，日前入圍「世界建築獎」。台北市公共住宅也打算納入循環經濟理念，推動系列循環公宅，預料全台將掀起一股循環建築革命。

世界建築獎每年吸引全球500多件作品角逐，由台糖負責推動的沙崙智慧綠能循環住宅與其他15件作品共同入圍住宅類，對台糖員工是一大鼓舞，預估2020年初落成，可望成為亞洲第1個循環住宅。積極推動循環經濟的台糖董事長黃育徵期許，沙崙循環住宅園區成為一個觸媒，帶動國內建築產業朝向循環建築發展，提升整體產業競爭力。

循環建築最大特色即是在設計之初，考量未來如何循環再利用，把建築物本身變成建材銀行（BAMB），透過模組化設計，讓建材容易拆解，未來可以因應需求而拆解重組，讓建築物的使用就像樂高積木一樣，可以有多種變化。建材循環使用，也減少大量廢棄物。

好比影印機，全錄公司改以租賃取代賣斷，新商業模式更受歡迎，更能快速拓展市場。百年企業菲利浦，原本燈泡是賣斷，現在改為提供照明服務，這樣對消費者可節省成本，企業可以開發更多創新設計，同時減少大量廢棄物。

許多建築都需要使用鋼筋，如果在建造之初，以租貸取代買斷，那麼建商的成本會下降許多，未來煉鋼廠出租鋼材，但保留鋼材所有權，短期收入可能下降，但長期而言，鋼鐵價格看漲，煉鋼廠的營運可以永續，這項以租賃取代擁有的經營方式，也將帶動金融服務的大改革。

所謂建材銀行，首先要將建材編碼，接著製作建材履歷表，建檔管理，放上雲端，將來其他部門或單位有需要使用時，可以透過電腦平台租用。台灣尚未成立建材銀行，這項龐大工程有賴中央與地方政府各部門共同努力。

台南沙崙循環住宅只租不賣，在生活方面有很多創新。例如，社區裡有魚菜共生、廚餘回收、雨水收集等循環系統；在能源方面採用再生能源，包括太陽、風能與沼氣發電，同時採用智慧電網；在交通方面，將推無人自駕車與公車轉運系統，集各種創新商業模式之大成，有如現代烏托邦。

循環經濟在歐、美日益普遍，蔡政府把循環經濟列為產業政策，循環住宅也是重點項目，既然全台要興建20萬戶公宅，應全面納入循環經濟的理念，由中央推動成立建材銀行，以擴大規模，帶動循環建築革命，以落實循環經濟的理想。

(中國時報)

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