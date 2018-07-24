音樂非政治 需永續經營

美國國家青年交響樂團來台和台北青年管樂團舉辦交流工作坊，指揮家麥可‧提森‧湯瑪斯（左）和卡內基音樂廳行政兼藝術總監克里夫‧格林遜（右）談論青年音樂教育的重要性。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導
在練習中場，部分團員透過遊戲，培養演奏默契，欣喜之情都寫在臉上。（鄧博仁攝）

由世界首屈一指卡內基音樂廳魏爾音樂中心所帶領的美國國家青年交響樂團，今年首度來台，除了正式演出，昨（23）日也和台北青年管樂團舉辦交流工作坊，演奏台灣作曲家藍美米作品《美國之夢》，其中台美國歌旋律交融在一起的段落，讓雙方青年都備感親切，既是音樂上的交流對話，也是台美間的歷史交流，別具意義。

美青年交響樂團 當音樂大使

卡內基音樂廳行政兼藝術總監克里夫‧格林遜表示：「音樂不像是政治，可能2年、4年局面就有大改變，音樂是永續經營的事業，向下扎根的青少年音樂教育尤其重要。」

克里夫‧格林遜表示，美國國家青年交響樂團的團員都以音樂大使為榮，「我們的理念，就是到各國和所有傑出的青年、音樂家們溝通交流，透過音樂可以交流許多事。」

昨日工作坊現場，在中場休息時間，可看見團員們開心地玩起拍手遊戲，藉此培養節奏感和演奏默契，一同練習音樂的欣喜之情，都寫在臉上，好不快樂。

美國國家青年交響樂團今（24日）晚將在台演出，由指揮大師麥可‧提森‧湯瑪斯擔任指揮，同時還有享譽國際的法國鋼琴家吉恩－伊夫‧提鮑德，擔任鋼琴獨奏，曲目為蓋西文的F大調鋼琴協奏曲。

到各地溝通交流 表現會更好

麥可‧提森‧湯瑪斯表示，相當鼓勵青年音樂家多多探索自我，認識多元文化並與他人交流，他認為，要把音樂演奏得好，得從認識自己開始，「年輕的音樂家多和他人交流是一件很好的事情，如果年輕時可以有不同的體驗和經驗，在音樂上自然會有更好的表現。」

此外，藍美米曾是台北青年管樂團的團員，現為駐團作曲家，也曾在美國念書，對於這回台美交流，格外有心得。她表示，《美國之夢》是描寫美國景像的交響組曲，從第一樂章〈獨立紀念日〉、第二樂章〈歐吉布威〉到第三樂章〈梅西百貨大遊行〉，都有美國元素在其中。昨天演出完畢，這首曲子也已贈送給美國國家青年交響樂團，作為台美交流的禮物。

美國國家青年交響樂團首度來台音樂會，將於今（24日）晚，在台北國家音樂廳演出。

(中國時報)

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