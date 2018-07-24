勁舞猛男 熱跳鋼管 伊薩‧江森男女同體

2018年07月24日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

享譽歐陸的菲律賓編舞家伊薩‧江森（Eisa Jocson），長年以舞蹈探討勞動階級，並反映社會動態。她深入牛肉場田調，學習猛男舞，也鑽研鋼管舞，曾爬上工地鷹架表演，既能跳男性的生猛之舞，也能跳魅惑的女性之舞，忽男忽女、雄雌難辨，造成話題，曾在全球30座城市巡演，將首度來台，在台北藝術節中演出《身體計畫》。

台北藝術節總監鄧富權表示，伊薩‧江森是思考非常活絡的藝術家，「她曾受過視覺藝術訓練，同時還有芭蕾舞基礎，會學跳鋼管舞，是在一個偶然的機緣下，她為了瞭解菲律賓娛樂場所的舞蹈內容，才踏入聲色場域觀察，也拜師學習怎麼跳鋼管舞，從中了解這些具娛樂特質的舞蹈和社會結構、權力的連結。」

鄧富權表示，伊薩‧江森把這些取材自民間娛樂場所的舞蹈方式，轉化為肢體創作內容，並將其藝術化，「她把自己的身體變成一具可以任意變化的容器，能裝進各式各樣的舞蹈，沒有極限。」

鄧富權舉例，伊薩‧江森在跳猛男之舞時，讓人察覺不到她是女兒身，「她已經將那種男性的陽剛精神吸收，經過內化而表現出來，她並不是在演『我是男性』，而是『我就是男性』。」

鄧富權表示，這回來台演出，觀眾可看見她如何從女性的肢體，轉化成男性，再到極具爆發力的男性肢體，非常有層次，「她最後會以特殊方式揭露自己原有的模樣，那種衝擊感非常令人震撼。」

《身體計畫》將於8月8日至9日，在台北水源劇場演出。預計共有《Macho Dancer》、《Corponomy》兩部作品和現場講演分享。

(中國時報)