江宏恩：媽媽就像哆啦A夢

2018年07月24日 04:11 中國時報 林淑娟 、林書妤（師範大學實習生） 專訪、林書妤（師範大學實習生）

江宏恩（左起）和老婆以及弟弟江振誠（右）日前陪媽媽吃飯、談天。

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

「從小，媽媽就像是我們的哆啦A夢，有求必應！」江宏恩接受「2018旺旺孝親獎」專訪時表示，媽媽對他們三姊弟近乎溺愛，媽媽的愛會出現在任何地方！家中排行老二的他，從小調皮程度無極限，被長輩修理是家常便飯，「但萬能的媽媽就是永遠會在我要被修理的最後一刻出現，扮演神救援的媽祖。」

江宏恩與姊姊和弟弟感情深厚，他認為這全歸功於媽媽的教育，「小時候誰做錯事，媽媽都是採連坐法，三個一起處罰，因為大姊和我沒盡到責任，弟弟盲從跟隨。這也讓我們三姊弟從小就彼此的相互照料和關心，也是我們親情緊密、不分你我的原因。」

從小調皮惹人關注

他說，因為從小穿姊姊的舊衣服，不男不女，而身為老么的弟弟又被特別疼愛，他卡在中間顯得尷尬，因此特別調皮搗蛋引人注目，「我實在太調皮了，所以全家的長輩都打過我，舉凡電風扇、椅子都曾經是刑具，而營救我的永遠是媽媽！」弟弟江振誠就是一直看著他不乖而被「就地正法」，所以很少犯錯，「他有個很好的鏡子，就是我。」

他說，媽媽對小孩完全就是「愛的教育」，很少從媽媽口中聽到嚴厲斥責、難聽的話，「媽媽對我們永遠都是說的多過於斥責，用愛來感化你。其實她的關愛，就已經是一種約束，很少需要真正動手打。」

他印象深刻的是，高中時有次在學校跟人打架，還死不認錯，媽媽被叫去學校後沒罵他，只擔心地問他：「怎麼這樣啦？」對吃軟不吃硬的他來說，媽媽溫柔的勸說反而比用打罵方式更讓他自責，日後更刻骨銘心地提醒自己真的不該讓家人擔心難過。

火把插油箱險釀災

但好脾氣的媽媽也曾對他的調皮行為發怒。江宏恩說，小時候他很愛玩火，有一年元宵節，別的孩子提燈籠，他拿火把玩，玩到火把沒有油了，竟然傻傻地把火把插進摩托車的油箱裡，結果整台車就燒了起來，「媽媽嚇到馬上給我一巴掌！因為實在太危險了，她是擔心我的安危。」

他也難忘媽媽的關心和總是隨時保護著他們，小時候有一次叔叔帶他和弟弟去新店山上的溪邊營地烤肉露營，結果當晚下起傾盆暴雨，就在大家緊急收帳棚不知道躲哪裡的時候，發現遠方有車燈，結果是媽媽出現了，「當時的天候狀況，媽媽還搭公路局的車，再包一台野雞車來到山區解救我們，種種記憶，真的難忘。」

(中國時報)