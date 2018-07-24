江宏恩燉湯行孝名廚弟撒嬌娛親

江宏恩的弟弟、國際名廚江振誠也是江媽媽的驕傲。（資料照片）

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中國時報
專訪、林書妤（師範大學實習生）
江宏恩受訪時對媽媽愛的教育充滿感恩。（盧禕祺攝）

「戲劇一哥」江宏恩的演藝成績有目共睹，弟弟江振誠更是享譽國際的名廚。江宏恩接受「2018旺旺孝親獎」專訪時表示，從小父母就沒給過他們三姊弟任何學業上壓力，只讓他們做自己想做的事，對子女最大的要求就是「不做壞事」，不管是想要好好念書或做任何工作，父母都是站在支持的角色，「很感恩他們從不侷限我們，認為成績、工作都是我們自己的事，家人只是最後分享成就的人，所以我們更會督促自己，要做好、讓他們不用擔心。」

他與名廚弟弟平常是否會根據各自專長來孝順父母？江宏恩笑說：「剛好顛倒！雖然媽媽和弟弟廚藝都比我好太多，但反而是我比較常燉湯給爸媽喝。至於弟弟，在家時就是弟弟，只要發揮他可愛的那一面，用幼稚的撒嬌來逗父母開心就好了！」

教出一個大明星和國際名廚，江媽媽根本就是模範母親，不過江宏恩卻有感而發地說，媽媽永遠最關心孩子的食衣住行，卻是最後一個分享成就的人，「弟弟的成就，我們也都非常驕傲，因為他是一路這樣努力著。媽媽是開心的，但她永遠是扮演提醒的角色，多過於分享成就，在我們遇到工作瓶頸時，會提點你要緩一下、不要為所欲為。」他還笑著爆料：「弟弟對我來說，就是一如小時候笨笨的弟弟，生活上笨得可愛的這一面，只有家人看得到！」

由於姊姊之前長年住美國，他知道媽媽心裡最渴望的是家人團聚，所以他會帶媽媽去美國探望姊姊，後來姊姊住到新加坡，弟弟也從法國到新加坡開餐廳，那幾年，每年的耶誕節到過新年期間，他也一定帶媽媽去新加坡與姊姊和弟弟團聚。

他坦言，家人之間比較笨拙於言辭，很少說「我愛你」，他認為的孝順，「就是把自己做好、顧好，讓父母知道我們都過得很好、覺得安慰，平常多打電話、用實際行動來關心他們、回報他們。」

(中國時報)

江宏恩：媽媽就像哆啦A夢 「媽媽才是我們的米其林」

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