劉家昌命令陳昇「別叫我老師」

劉家昌在韓國長大，在新加坡也不忘大啖韓國料理。

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中國時報
報導
陳昇受邀擔任劉家昌音樂會的特別嘉賓。

今年77歲的劉家昌20、21日在新加坡連開2場「往事只能回味」音樂會，邀來陳昇、江蕾、周蕙當嘉賓，他提到在飯店一見到徒弟陳昇，驚呼：「陳昇怎滿頭白髮，這麼老，像是個老人。」而他在台上介紹陳昇出場時，他說：「我請了位大哥出來！陳昇。」陳昇則打趣回應：「謝謝我的暖場嘉賓小劉（劉家昌）。」可見師徒之間的好交情。

劉家昌還下令陳昇：「你碰到美女的時候不要叫我『老師』，我的學生這麼老，老師還得了。」劉透露約30年前公司派一個助理給他，助理就是陳昇，當時陳昇當時非常靦腆，不像現在在台上活蹦亂跳、亂講話，劉家昌笑說：「是同一個人嗎？」

捐300萬做公益

「往事只能回味」音樂會2場一共1萬2000張門票，全部售罄，粗估吸金約6000萬元，主辦單位力邀他明年再度開唱，但他卻說：「先等等我看能不能活到明年再說，明年死了，怎麼做呢？」他坦言如今不做長遠計畫，把接近的事情做好就是皆大歡喜。

而他除了用好歌聲回饋粉絲，愛心不落人後的他，更捐出11萬6888元新加坡幣（約300萬台幣）給善濟醫社，讓當地的低收入戶可以免費看診、領取免費藥物等。

劉家昌與甄珍先前為了離婚、爭產，以及與兒子劉子千的親子關係，數度隔空對罵，還傳出在美國對簿公堂，他昨表示美國官司已交由兒子處理，他不過問，「我都沒管、沒在問，就給子千處理，他長大了，讓他處理看看。」

(中國時報)

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