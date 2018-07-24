陶子4快 備戰售票演唱會

2018年07月24日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

陳鎮川身為陶晶瑩演唱會的製作人。（資料照片）

陶晶瑩（陶子）去年底無預警收攤綜藝節目《女人234》後，逾半年都在家中當全職媽媽，她今年邁入出道第28年，23日宣布將於台北國際會議中心舉辦「陶晶瑩的1999年演唱會」，也是她生涯首場大型售票演出，陶子表示：「目前的心情就是暴風雨前的寧靜，現在好像沒事，但誰知道，接下來會發生什麼事。」

她在1990年以《天空不要為我掉眼淚》出道，1999年跳槽到豐華唱片後推出專輯《我變了》、《愛缺》、《青春》，而經典作品〈太委屈〉、〈離開我〉、〈那些日子〉等，用她的方式詮釋對於愛的傷與痛，也被封為都會女性代表，給人獨立自主、聰明自信的鮮明意象，卻也透過音樂撫慰失戀的人們，至於〈姊姊妹妹站起來〉到現在仍是許多歌手演出時最愛選唱的熱場好歌。

沒有搞不定的事

她說：「那年第一次成為暢銷歌手，也很難得做出了一張的質量並重的好專輯，然後，人家也終於承認你是歌手。」在自己最愛的音樂舞台獲得肯定。

她將於11月3日在台北國際會議中心開唱，陳鎮川擔任演唱會製作人，他大讚：「沒有她搞不定的事。」還以「4快！」來形容：「跟她工作的時候，她就是個整個團隊要努力追的人，因為她想法太快、執行力太快、要求結果也太快，事後檢討再重新開始也太快，大家永遠都在追她的腳步。」

(中國時報)