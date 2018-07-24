妻夫木聰戀念熱炒配啤酒

2018年07月24日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

台日合拍電影《亡命之途》邀請妻夫木聰、豐川悅司來台拍攝，開拍就受矚目，在緊鑼密鼓30天的拍攝下，於上周六殺青。妻夫木聰談及此次來台拍攝的感想：「在台灣這片美麗的土地、在這樣夢寐以求的地方拍攝，讓我覺得很幸福，日本總是有急躁的感覺，在台灣可以慢慢地調整自己的步調。」

該片拍攝順利，還經常提早收工，豐川悅司特別有感：「如果在日本一天你有24小時，在台灣你可能擁有28小時吧！台灣的步調讓我感到平靜安穩。」妻夫木聰更大力稱讚：「台灣料理店是我們的樂園，支撐我們的心靈，品嘗很多的台灣美食，以及台灣人帶來的親切感，讓我感到這片土地帶給我的力量。」2人最喜歡下戲後去吃台灣料理，表示回日本會很想念啤酒配台灣熱炒的味道。

豐川悅司被惡整

謝欣穎和妻夫木聰、豐川悅司有大量的對手戲，她和妻夫木聰在空檔時間互教對方日語和中文，一開始都聊簡單的生活用語，例如「吃飽了嗎？今天是星期幾？好熱！」後來進展到玩數字遊戲，玩賓果時妻夫木聰還一度不想認輸，吵著：「再玩、再玩！」意外露出童心未泯的一面。豐川悅司則用工作人員亂教他的中文對她說：「給我你的愛、給我你的錢。」被她評為：「一位可愛的大叔！」

飲酒過量有害健康

(中國時報)