妻夫木聰戀念熱炒配啤酒

豐川悅司（右起）、妻夫木聰、謝欣穎和導演半野喜弘在花蓮殺青時合影留念。

友善列印
中國時報
報導

台日合拍電影《亡命之途》邀請妻夫木聰、豐川悅司來台拍攝，開拍就受矚目，在緊鑼密鼓30天的拍攝下，於上周六殺青。妻夫木聰談及此次來台拍攝的感想：「在台灣這片美麗的土地、在這樣夢寐以求的地方拍攝，讓我覺得很幸福，日本總是有急躁的感覺，在台灣可以慢慢地調整自己的步調。」

該片拍攝順利，還經常提早收工，豐川悅司特別有感：「如果在日本一天你有24小時，在台灣你可能擁有28小時吧！台灣的步調讓我感到平靜安穩。」妻夫木聰更大力稱讚：「台灣料理店是我們的樂園，支撐我們的心靈，品嘗很多的台灣美食，以及台灣人帶來的親切感，讓我感到這片土地帶給我的力量。」2人最喜歡下戲後去吃台灣料理，表示回日本會很想念啤酒配台灣熱炒的味道。

豐川悅司被惡整

謝欣穎和妻夫木聰、豐川悅司有大量的對手戲，她和妻夫木聰在空檔時間互教對方日語和中文，一開始都聊簡單的生活用語，例如「吃飽了嗎？今天是星期幾？好熱！」後來進展到玩數字遊戲，玩賓果時妻夫木聰還一度不想認輸，吵著：「再玩、再玩！」意外露出童心未泯的一面。豐川悅司則用工作人員亂教他的中文對她說：「給我你的愛、給我你的錢。」被她評為：「一位可愛的大叔！」

飲酒過量有害健康

(中國時報)

柯有倫求婚達陣Darren佐證 《奪命劫》驚魂任容萱鋼筋險穿腦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。