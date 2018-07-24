多諾用舌頭神遊台灣

愛爾蘭帥哥主廚多諾走訪亞洲城市，難忘亞洲人的好客與熱情。

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中國時報
專訪（洛杉磯連線）
多諾在東京發現許多有趣的料理。

32歲的愛爾蘭帥哥主廚多諾（Donal Skehan），走訪6個亞洲地區，從五光十色的香港及東京街頭，到馬六甲及澳門的時尚咖啡廳，拜訪當地著名的優秀主廚、烘焙師傅、傑出的食品業者，探索亞洲烘焙所造成的風潮及影響。

他接受電話專訪，談到亞洲食物難掩熱愛：「我常常晚餐就煮亞洲菜給老婆吃。我記得造訪亞洲時人們都很熱情，一直要我試試看這個試試看那個。尤其是香港食物，那邊的食物不貴又具高品質。」

他不只出書、主持節目，也常在節目上露一手做菜，去年就因此不小心切到手指，所幸現已痊癒，他笑說：「這是我職業生涯中最大的傷了！」談到職業，他透露相當欣賞前輩傑米奧利佛（Jamie Oliver），但最大偶像其實是祖母，「她啟發我對料理的興趣也是我的動力，讓我相信我能做出所有的料理。」

身為創作者難免有靈感匱乏的時候，他公開解決方法：「旅行、旅行，還是旅行。我去其他地方看看人們在幹麼，學習一點新知識，讓我能夠重新出發。」這正是他這次造訪亞洲的原因，美中不足的是此行沒能造訪台灣，不過他說：「我嘗過台灣食物，感覺自己彷彿透過食物來過台灣！」

烘焙融入亞洲元素

多諾在亞洲受到許多靈感的啟發並帶回到自身廚房，他試圖將當代及亞洲的元素揉合進自己的作品中，創造屬於自己的經典。《多諾的亞洲烘焙巡禮》每周二晚間7點30分在BBC Lifestyle頻道播出。

(中國時報)

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