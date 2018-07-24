澎湖福朋住宿專案下殺2.7折

宜客樂海港百匯自助餐的人氣現切爐烤牛肉。（福朋喜來登酒店提供）

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中國時報
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福朋喜來登酒店的無邊際泳池可欣賞澎湖港景。（福朋喜來登酒店提供）
福朋喜來登酒店在美食展祭出的3天2夜、2天1夜住宿優惠，附贈藍洞英式下午茶。（福朋喜來登酒店提供）

年度餐飲美食盛事「2018台灣美食展」8月10日至13日將在台北世貿一館開展，澎湖福朋喜來登酒店受邀入駐觀光局「山海宴」國家風景區主題館，推廣澎湖島嶼之美，適逢8月6日起即將在澎湖展開為期3個月、共有12場煙火秀的「2018澎湖海島嘉年華」，推出超值住宿、餐券，其中更將熱銷商品3天2夜雙人住宿下殺至2.7折，堪稱史上最優惠。

福朋喜來登酒店在這次美食展，祭出豪華住房特惠和多重加碼送好禮等好康，「3天2夜2泊3食」專案，可以入住豪華雙床客房住宿2晚，不僅包了每人2客自助式早餐，還能享用1套藍洞英式雙人下午茶，原價2萬5638元，旅展優惠下殺2.7折，每房只要6990元，平均入住1晚每房只要3495元，超級划算。

加碼購雙人饗食券

另外還有「2天1夜1泊2食」專案，一樣能住豪華雙床客房，含自助早餐和1套英式雙人下午茶，原價值1萬3138元，旅展優惠3.5折，每房每晚只要4520元。此外，在8月14日至9月30日間，無論平日、假日入住，都能免費升等市景豪華雙床客房（每日限量）。

餐券也是旅展必買商品，福朋喜來登配合住宿券，推出加購優惠的「宜客樂雙人饗食券」，每張1480元，相當於8.6折，就能在宜客樂海港百匯自助餐廳享用晚餐，暢快大啖澎湖鮮美海鮮。若在現場單筆購買滿1萬2000元，再送「2018台中世界花卉博覽會」門票1張，每日限量50組。

(中國時報)

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