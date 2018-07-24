張庭瑚 帥領PRAD印花A男孩

2018年07月24日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

PRADA證件夾6000元。（Prada提供）

PRADA小牛皮掀蓋信差包，7萬6000元。（Prada提供）

PRADA幾何圖紋休閒鞋，2萬8500元。（Prada提供）

PRADA經典三角Logo尼龍漁夫帽，9500元。（Prada提供）

《切小金家的旅館》3帥洪言翔（左起）、張庭瑚與林鶴軒，詮釋PRADA秋冬男裝，滿版印花圖騰襯托奔放前衛氣質，饒富童趣。（JOJ PHOTO）

熱映中的驚悚喜劇國片《切小金家的旅館》，提升3位男主角張庭瑚、林鶴軒與洪言翔的知名度。3位一開始因為不熟，在片場連邀約對方吃飯都很客套，殺青後就自然玩在一起，迄今也變成投緣好友，互補的性格一搭一唱，宛如已組成男孩團體般默契十足。

個性互補 私下超麻吉

飾演「切小金」的張庭瑚細膩堅毅、「小公主」洪言翔熱情主動，「魯群」林鶴軒則直爽帶點瘋狂。他們上周在電影上映時，自己買票一同到京站威秀「臥底」，試探觀眾反應，結果沒人認出他們，散場後還問旁邊觀眾，「你們覺得好看嗎？」對方也沒發現是演員本人，後來只好自己曝光身分，令3人哭笑不得。

拍攝PRADA 2018秋冬男裝系列，重複出現的印花圖騰，脣膏、香蕉、花卉等大膽圖樣點綴，oversize和層次感的街頭風剪裁，充滿詼諧與童趣的設計，穿在3人身上被暱稱為「印花男孩」團體，也映襯他們戲中個別角色的氣質，像洪言翔穿口紅幾何印花襯衫，就與戲中溫柔的小公主角色呼應，他邊拍邊被運動感的新鞋煞到，準備列入這季採購名單之一。

3人高瘦 重訓練線條

林鶴軒的哥哥正好是服裝設計師，過去常當哥哥的「實驗品」，已習慣各種特殊服裝的穿搭，對於大膽色調接受度廣，穿上花俏的香蕉印花上衣，還表示「很有台灣水果風格！」高瘦的3人由於忙碌較少運動，近期思考參加重訓課程練線條，還煩惱都胖不起來，被笑說是「年紀還沒到！」

(中國時報)