墾丁住福容 每人千元有找

2018年07月24日 04:11 中國時報 王莫昀 報導

暑假入住墾丁福容，千元有找。墾丁福容歡慶9周年，即日起到8月31日入住精緻雙床房，平日（周日～周四）每人999元，需4人成行，即享每房3996元，每人每晚千元有找，每天還加碼抽1名，直接升等入住2房1廳villa，獨棟式4人別墅，適合三五好友盡情嬉戲，或是一家大小放縱玩樂，盡情沉浸在專屬於恆春半島的熱情與歡樂中。

散客如搭配一泊二食專案入住，還可獲得抽獎券１張，最大獎有機會不花一毛錢就遊遍福容4大休閒飯店，福容指出，台灣最美的地方都有福容，遊墾丁有機會入住淡水漁人碼頭店的家庭客房、福隆店的精緻和洋客房、麗寶樂園店的精緻家庭房，或是花蓮店的市景客房，台灣北中南東玩透透。其他獎項也包括抽中墾丁福容，或是美棧大街旅店住宿券，帶家人朋友再來玩一次。

碰碰足球 新鮮玩樂

此外，福容也推出「住福隆加碼墾丁」的超值專案，聯合南北兩大玩水勝地的明媚風光，搶攻喜歡親近海洋民眾的荷包。「住福隆加碼墾丁」的超值專案，從北玩到南，2人同行平日價只要5999元起，入住福隆精緻和洋家庭客房再帶住客到墾丁續攤， 3天2夜平均每人每晚只要1500元，輕鬆暢玩南北熱門玩水勝地，但想要享受這好康的民眾要留心，這項專案限官網訂房，每日限量5間，先搶先贏。

想發掘新鮮玩法，玩樂一夏的民眾，福容指出，墾丁今年暑假多了不少新鮮有趣的玩法，喜歡刺激的人，可以選擇恆春業者新引進的「碰碰足球」，玩家必須將身體穿進大型的透明塑膠球裡，接著進行足球遊戲，過程中會彼此互相衝撞，刺激又好玩！

如是愛拍照、愛幻想的年輕女孩，福容建議，可以嘗試美人魚潛水，穿上美人魚尾巴，跳下水像魚一樣遨遊，是目前在世界各地都掀起風潮的水上活動。福容指出，民眾不用去沖繩，在墾丁即可盡興玩樂，今年夏天，墾丁福容要用便宜好玩的住宿行程，讓入住民眾玩個過癮！

(中國時報)