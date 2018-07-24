鼓鼓嗨歌勁舞 Acer Day熱鬧

2018年07月24日 04:11 中國時報 陳大任 報導

Acer Taiwan官方IG正式開台，上面有Acer Day最新即時動態。（擷取自Acer Taiwan的官方IG）

「孝親四件組」包括智慧佛珠、佛珠收納福袋、Acer平板電腦Iconia One 8(B1-860)及KKBOX 90天體驗卡，定價9288元，特價7888元。（季志翔攝）

Acer Day熱鬧起跑，宏碁今年不僅力邀全創作唱跳歌手鼓鼓代言，更將首次進駐貢寮海洋音樂祭，「Let's play music together」與民眾一起玩音樂。

宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠說，去年Acer Day主題影片獲得超過700萬個點閱，網站超過250萬瀏覽，並為消費者帶來年輕、時尚、科技的品牌體驗，今年擴大舉辦。

2018 Acer Day去年在泛亞太區中國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、紐西蘭、澳洲、越南舉辦，今年增加斯里蘭卡、緬甸、孟加拉、汶萊、蒙古及柬埔寨，擴大規模到20國。為因應品牌精神「#敢不同做自己(#Makeyourmark)」，各地將舉辦音樂祭活動（活動網站：https://www.acer-day.com/tw/）。

鼓鼓上周以熱歌勁舞為Acer Day揭開序幕，並首度公開演唱主題曲《Acer Day-Play Music Together》中文版，宏碁並宣布Acer Taiwan官方IG正式開台。此外，為了迎接父親節，宏碁特別推出「孝親四件組」搶先上市。

(中國時報)