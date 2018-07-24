超商米食 賣到嚇嚇叫

萊爾富新品筒仔米糕，符合在地小吃口味，8月1日上市，45元。（萊爾富提供）

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中國時報
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7-11御飯糰斥資6000萬元採購新一代飯糰成型機，仿造職人手捏口感。（7-11提供）
1.新極上御飯糰醬漬鮭魚卵，越光米搭配阿拉斯加白鮭魚卵，8月14日上市，42元。（7-11提供）
2.OK超商率先推出三杯雞口味米漢堡，為超商獨家口味，25日上市，49元。（OK提供）
3.OK超商咖哩豬排蛋包捲便當，45元。（OK提供）

據農委會統計，今年民眾食用米飯的比例創新低，但超商業者的米食商品卻逆勢成長。其中7-11御飯糰成長近1成，每年超過1.2億人次購買；OK超商率先推出米漢堡產品，預計米飯類銷售占鮮食類的5成；全家也看好燴飯類賣相，改革咖哩燴飯，各家超商紛紛主攻米飯各種面向。

7-11採用越光米

7-11御飯團向來採用台南11號＋台梗9號米，今年花費6000萬元引進日本最新飯糰成型機，訴求鬆軟的手做口感；新品「新極上御飯團」系列，突破使用台灣產日本種的越光米，並標榜搭配高級日料店等級的明太子、松阪豬、鮭魚卵食材，單售價42元，陸續上市中。

OK超商率先推出「三杯雞米漢堡」，融入台灣熱炒口味，與一般日系漢堡有所區別；並迎合大眾口味，再推「日式咖哩豬排捲握便當」，提升飽足感，食用便利也不沾手。

萊爾富有筒仔米糕

全家看好咖哩穩坐微波燴飯的10年來銷售冠軍，也全面改革物料，以10種蔬果醬燉煮咖哩醬，特調蘋果醬融入咖哩，售價70元，今（24日）前憑Line好友88折。萊爾富看準台灣傳統口味暢銷，8月1日將推出遵循古法蒸煮的「筒仔米糕」，呈現道地的古早味米飯美食。

(中國時報)

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