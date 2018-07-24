2018年07月24日 04:10 中國時報 陳家帶

莫札特讚

搭乘古典時光機

聽見薩爾茲堡滴落嘆息

特寫放大灰鴿散步的廣場

音樂鐘嘩然響起

放閃許多莫札特──

莫札特在黑暗不在的地方

小溪流淌的紅花白鵝

咀嚼著神童幼年時光

馬車瘋傳的進行曲

早早把他運去維也納

奧匈皇帝親臨點召

義式歌劇詠嘆調

土耳其風，則輪旋著

東方的異國情調

莫札特在一支小提琴裡

人氣鼎沸，滑音、撥弦、跳弓

王公放聲驚呼

仕女恣意浪笑──

聽見莫札特，從豎笛、巴松管

圓滑到伸縮號

下行復上行

倥傯顛沛的旅程

聖火般節奏，天啟式主題

黑森林傾其所有

對位了幾排鳥語

莫札特在一只休止符裡──

樂隊心中有譜

悽悽愴愴愈見發功

花園噴泉都在隱喻歌劇結局

都在示現有常無常

微賤的肉身

向上帝借來的容器

崇華幽邃，已列極品

再無高靈可托夢──

莫札特在一個浮水印裡

十八世紀美學

若隱若現未曾

和永恆失聯

c小調蒼茫似天地

d小調澎湃是命運

魔笛般音群，快速退流行

他手邊剩半台古鋼琴

背對輝煌啊

歷史在咳血

天才的定義

光榮退休──

莫札特在時間不在的地方

狂歌、沉吟，遙祝、低迴

面謁青空紫雲

淚崩如玄雨

徐徐落幕的安魂曲

當為黑衣人而作

為自己而奏

而他，在暮靄一句晚鐘裡

郊外亂葬崗草草

悲哀和歡樂反覆拔河

單薄背影一襲

讓多瑙河接住

透過閃電之眼

看見莫札特側面──

這憂愁雕塑的不朽側面

藏在難以形容的神聖一瞥裡

聽見薩爾茲堡之魂。地球

張開耳朵，聽見阿瑪迪斯

一如聽見露珠，微笑，幸福

莫札特恆在──

在這裡，在那裡；在彼時，在現在

莫札特在──音樂在不在的全世界

(中國時報)