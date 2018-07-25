2019台中東亞青運沒了

2018年07月25日 04:11 中國時報 廖德修 、 崔慈悌 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市主辦2019年首屆東亞青年運動會生變！中華奧會副主席蔡賜爵表示，東亞奧林匹克委員會（EAOC）昨召開臨時理事會，表決通過停辦在台中舉行的東亞青運。EAOC直指，台灣民間最近推動2020東京奧運正名公投連署，已讓明年東亞青運產生不確定因素，為捍衛奧會尊嚴，取消明年台中東亞青運。

府嚴厲譴責 我尋求申訴復活

總統府發表聲明表示強烈遺憾，強調這是公然並且手段粗暴地以政治干預體育，對於中國非理性的國際行為，以及EAOC的錯誤決定，給予嚴厲譴責。台中市長林佳龍亦表達強烈遺憾與嚴正抗議，痛批政治汙染體育，將進一步討論後續救濟及可能申訴管道，向國際尋求支持。

由希望基金會董事長紀政推動的2020東京奧運台灣正名活動，要將中華台北改為台灣，引起國際奧委會(IOC)注意。IOC在5月已決議不接受中華台北奧會改名。中選會在今年3月舉辦聽證會，外交部及教育部均持反對意見，但中選會仍同意東奧正名公投進入第二階段連署。此舉引起EAOC的質疑，於昨日在北京召開臨時理事會。

蔡賜爵表示，中國奧會名譽主席、EAOC現任主席劉鵬認為東奧正名公投已增加明年東亞青運的不確定因素，且挑戰國際奧會規定。

有政治風險 EAOC投票停辦

EAOC祕書長宋魯增也說，1981年洛桑協議確認台灣選手可參與國際競技，但正名公投卻夾雜政治風險，未來的發展令人質疑，將使台中市政府無法掌握。為捍衛奧會尊嚴，應取消明年台中東亞青運。

在投票前，中華奧會主席林鴻道一再說明東亞青運在台灣的重要性，14至18歲青年一生僅有一次參加機會，台中也是首次承辦大型運動會，何況這是首屆賽會，將有1800多位各國選手與會。如果驟然做出停辦決定，對台灣青年世代、台中市將造成無比遺憾，也是東亞青年選手的損失。

林鴻道強調，國際奧會宗旨是排除所有立場，公投只是台灣人民行使法律權利，目前尚在連署階段，並未形成政策；政府的態度是不鼓勵、不慫恿，公投連署更非結論。日本代表齋藤支持林鴻道，認為停辦首屆東亞青運須從長計議，至少等亞運結束。

表決 日本僅棄權、沒反對

不過劉鵬仍裁示舉手表決，由於主席也有投票權，結果一面倒！包括大陸、蒙古、韓國、北韓、香港、澳門與劉鵬等7票贊成停辦、僅中華奧會反對，日本棄權。體育署副署長林哲宏則表示，對於公投正名的問題EAOC顯然多慮了。台灣一定會遵守奧會模式，接下來將協助台中市向EAOC提出申覆，盡全力爭取明年繼續承辦東亞青運，確保選手參賽權益。

不過這項賽事與亞奧會、國際奧會無關，最高指導單位就是EAOC，要收回成命，連蔡賜爵都覺得機率很低。至於首屆東亞青運是否易地舉辦，何時復辦？會中沒有結論，目前就是擱置。

(中國時報)