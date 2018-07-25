美國妥協 航空公司去台灣化

大陸要求全球主要航空公司網站「去台灣化」，美國航空協會證實更名已經執行。（美聯社）

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中國時報
、李文輝／綜合報導
6家未改名外航處理方式

大陸要求全球主要航空公司將網站上的「台灣」改為「中國台灣」，最後期限25日。態度強硬的美國3家航空公司最後關頭妥協讓步，在與美國政府協調後達成共識，將「台灣」標示方式，變更為以目的地城市名稱顯示，也就是只有台北、高雄等城市名稱，台灣不見了。

陸民航局下最後通牒

大陸民航局早先要求44家外籍航空網站上的中文、英文「台灣」標示方式須加上「中國」，旋即有38家外籍航空配合更改，只有美國航空、達美航空、聯合航空、越南航空、大韓航空與韓亞航空6家，以技術原因延期整改，陸方最後通牒日是7月25日。其中南韓的大韓與韓亞航空「技巧性」以城市表列，但大韓航空中文網頁左上方的「地區／語言」仍有台灣。

大陸外交部昨例行記者會上，有外媒記者追問「如果美國航企在期限後仍然拒絕做出整改，中方會採取什麼行動？是否會禁止這些航空企業使用中國的機場？」外交部發言人耿爽說，「的確，對網站進行更改的最後期限日益臨近，讓我們拭目以待吧！」隨後就傳出美籍航空讓步消息。

路透報導引述美國的航空公司管理高層等數個消息來源，美國務院已通知大陸駐美大使館。

航空業改以城市表列

3家美國航空公司為避免整改期限屆滿，遭到大陸民航局懲罰，經過多次與政府協調後達成協議，準備在期限屆滿前，將官網上中文版和英文版網頁，以城市名稱來列出目的地，例如「Taipei,Taipei」，不再把台灣歸類在國家欄目。

報導指出，據稱該更動已告訴北京當局。美國政府高層官員指出，最終選擇要更名的，是航空公司的決定、而不是政府指示。

美國航空協會（Airlines for America，A4A）證實，更名已經執行，料在台灣時間25日凌晨零時之前完成更名作業，「與其他經濟行業一樣，美國航空業是全球商業服務，必須適應一系列規定與要求」；該協會也補充「A4A和受影響的美國航空公司，感謝政府的參與和忠告」。

截至昨晚，美籍夏威夷航空（Hawaiian Airlines）官網已更改，只出現「台北,台北」（Taipei, Taipei），沒有「台灣」、也沒有「中國」。而美國航空、達美航空和聯合航空的官網迄截稿時仍顯示有「台灣」。

(中國時報)

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