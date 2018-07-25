新聞透視－民進黨勿見獵心喜 恐短多長空

2016年東亞運理事會在台中召開，總會主席劉鵬（中）親臨主持，氣氛融洽，大概所有人都沒想到會取消。圖為當年台中市長林佳龍（左）、劉鵬及中華奧會主席林鴻道（右）舉杯，預祝東亞青運成功圓滿。（本報資料照片）《中國時報》提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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中國時報

台中市舉辦2019東亞青運遭取消，不僅震撼體壇，餘波也衝擊政壇，影響台中市長選情。主辦權遭蠻橫取消，引起中間選民與體育界不滿，短期看，似對林佳龍選情有利，但民進黨不宜見獵心喜，因兩岸如若持續對抗衝撞，這次東亞青運辦不了，下次是否連奧運也參加不了？若具台獨意識的公投不斷發生，兩岸「敵意螺旋」上升，那麼未來不僅體壇受傷，連台灣觀光、經濟等產業，恐都將受到重創。

觀光經濟 都將受到重創

台中市舉辦2019年東亞青運，是台中、台灣的大事，地方為此也投入大筆資金，不僅建設持續進行，選手訓練也不曾中斷，停辦對台灣的確不公平。也因此，東亞奧會24日召開臨時理事會，經表決取消台中市首屆東亞青運主辦權，引來藍綠陣營「一致表達」強烈遺憾與嚴正抗議。

究其實，正名固為導火線，短期看，地方政壇不管藍綠人士，也多認為「短期內對林佳龍選情有加分」，這樣的說法一點不奇怪。畢竟引頸期盼的喜事突然沒了，籌備賽事的努力一夕間化為烏有，中間選民不滿與反彈也正常，況且年輕選手苦練多年，就是為了能在這場難得具主場優勢的運動盛會中取得佳績。而這樣的失望和受傷，極可能轉化為支持林佳龍的選情助力。

不認九二共識 加劇緊張

不過，歸根結底，造成主辦權取消的原因，就是出在爭取東京奧運正名運動，及背後兩岸關係漸行漸遠，涉及政治層面的兩岸交流已處於極端不信任之故，才導致最終出現如此結果。要知道，兩岸沒了「九二共識」，不僅不再是「信任夥伴」的關係，且因執政黨處處給對岸「台獨」意識形態治國觀感，如賴揆強調自己是「台獨工作者」，近期自由廣場蔣中正座像被潑漆僅罰2000元，都造成兩岸不信任的加劇，加上溝通遠遠不足，正是北京方面決定取消東亞青運的重要因素。

綠續強硬 裡子面子雙輸

解鈴還需繫鈴人，面對失去東亞青運主辦權，其實不僅是台中市的問題，而是兩岸緊繃的縮影與對抗的結果。台灣該爭取的，還是要據理力爭，但執政黨若不能改變「強硬」的兩岸政策路線，硬碰硬的衝撞結果，短多長空，將讓台灣輸了裡子，沒了面子，實非台灣之福。

(中國時報)

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