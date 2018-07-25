為正名害賽事取消 傷害台灣

2018年07月25日 04:11 中國時報 陳世宗 、 林欣儀 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中被取消主辦東亞青運震撼各界！台中市議會國民黨團遺憾之餘，質疑民進黨團5月舉辦2020東奧台灣正名公投記者會，是取消主辦因素之一；有市民認為，若因爭取正名，害東亞青運遭取消，對台灣很不利。

國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，這攸關台中市民及選手權益，市長林佳龍要拿出運動家精神全力挽救，不到最後絕不放棄；盧並發起「搶救東亞青運NEVER GIVE UP！」活動，號召全民搶救東亞青運。

國民黨團書記長李中說，5月4日國際奧會執委會告知中華奧會，決議「不予核准」中華奧會變更名稱；但民進黨團卻在5月10日舉辦由紀政、蔡明憲發起的「2020東奧台灣正名公投提案＆連署行動」記者會，紀政還是東亞青運籌委會榮譽總顧問。

國民黨團質疑，這是被取消主辦權因素之一，過去努力爭取且積極準備賽事的辛苦與經費付諸流水，呼籲林佳龍亡羊補牢，積極補救，不要白白浪費數億元納稅錢。

民進黨團總召李天生說，台中市2014年獲選東亞青運主辦城市，歷經2任市長，已投入6億7672萬元建設場館及規畫賽事，如今卻因民間發起正名公投，就粗暴取消主辦權，已踐踏全體市民及台灣人民心血，有違奧林匹克運動的初衷及運動家精神。

不少民眾對此也無法接受，不理解賽事為何與政治混一談！南屯區黃姓民眾說，兩岸問題本就是馬蜂窩，以往台灣參加國際賽事怎處理，現在就應延續，若因爭取正名害得東亞青運遭取消，對台灣運動發展很不利。

台中市觀光旅遊局指出，若舉辦東亞青運，預計賽事期間可吸引約1萬2000多人到訪台中及台灣各地，觀光效益逾10億元。取消主辦權，影響層面除觀光業，還包括吃、喝及交通等，對台中、甚至全國都造成「短收」損失。

(中國時報)