新聞分析－當年力爭參賽權 紀政莫忘初衷

紀政發起2020東奧台灣正名公投，及高雄市議會民進黨團支持正名，據信是東亞奧會主席劉鵬「取消」台中舉辦東亞青運主因之一。圖為日前高雄市議會議長康裕成（左）與紀政在高雄呼籲公投正名。（中央社）

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中國時報
政治事件阻我參與國際賽事

大陸以台灣推動東奧正名公投，施壓取消台中舉辦的東亞青運，粗暴手段固然不當，但「中華台北」是為爭取選手出賽權，簽署洛桑協議採用的名稱，這段滄桑史很多人不清楚，但親身參與的紀政不會不知道。

「2020東京奧運台灣正名」是在2年多前發起，由「飛躍羚羊」紀政在台灣推動，根據紀政說法，她在1960年、1964年、1968年3屆奧運都以「台灣」名義出賽，但從1984年起都須使用「中華台北」奧會模式，從歷史證明我國也能以台灣名稱出賽。

事實上，我國當年是爭取以「中華民國」名稱出賽，卻未有定論，1960年羅馬奧運要求我國使用「FORMOSA」名稱，1964東京奧運和1968年墨西哥奧運，我國使用的是「中華奧林匹克委員會」名稱，僅出場名牌用TAIWAN。

1972年我國更以「中華民國」名稱參加慕尼黑奧運會，儘管當時紀政因腳傷無法參賽，但她穿著旗袍、手持中華民國國旗參加開幕典禮，曾感動不少守在電視機前的觀眾。

但從1971年台灣退出聯合國，此後在各國際組織會籍陸續被大陸取代，1976年蒙特婁奧運發生拒發我代表團入境簽證等事件，當時的行政院長蔣經國決定退賽，此後我國選手參賽權就卡在名稱問題無法解決，從1970至1990年我選手更一度被摒棄亞運之外。

為爭取選手參賽權益，當年身為運動員的紀政跟沈君山、楊傳廣多方奔走，終在1981年達成洛桑協議，讓我國可以「Chinese Taipei」名義參與奧運與相關國際賽事，並由當時中華奧會秘書長李慶華至北京斡旋，達成「中華台北」中譯名，紀政還因此成為沈君山終其一生的紅粉知己。

當年紀政歷經辛苦，排除政治因素，透過國際協議保障，讓我選手出賽，現在何忍以公投推翻國際協議，令選手無法出賽！無論紀政或北京當局，都該讓政治的手退出運動場，讓體育歸體育。就像此次世足賽的克羅埃西亞，只要選手夠強，不怕世界看不到台灣。

(中國時報)

為正名害賽事取消 傷害台灣 聘紀政榮譽總顧問 火上加油

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