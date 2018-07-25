聘紀政榮譽總顧問 火上加油

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中國時報
／台北報導

東亞青運被取消，政治評論員鄭照新直指，理由即台中市長林佳龍聘用的東亞青運榮譽總顧問，就是東京奧運正名公投發起人紀政。

鄭照新表示，東亞青運被取消，台中人大惑不解，大陸為何如此？他一直在想，和東奧正名公投到底有何關係，直到發現原來林佳龍找一個推東奧正名公投的領導人，來做東亞青運籌備會47名籌委中的總顧問，還排名第一，「胡市長拚老命爭取來的台中榮耀，被一個傻動作給玩死了！」

鄭照新表示，前台中市長胡志強當年申辦時，民進黨不斷質疑申請不到，矮化台灣，胡市長說「有中國打壓就不辦」，最後不斷奔走，還是爭取到了。

鄭照新說，林佳龍接手後，明知大陸對東亞青運有絕對影響力，還是習慣走迂迴路線，爭取日韓蒙等國奧會成員支持，卻不與大陸奧會建立良好關係；早有媒體2017年底警告，不正視兩岸僵局，恐一切都是空談。

鄭照新認為，林佳龍接手時進度緩慢，多項進度嚴重落後，市長接棒一年半，連總體計畫報告書都未開始寫，預估總經費14億元，現才送中央爭取，令人懷疑其舉辦誠意，且推動東京奧運正名公投的紀政，竟是2019東亞青運籌備委員排名第一的「榮譽總顧問」，「讓全體台中市民和台灣體育前途陪葬。」

希望基金會董事長紀政獲知東亞青運被停辦後，她第一個反應是「深感痛心」，非常憤怒！紀政重申無法認同政治干預體育運動，無法接受無理取消2019台中東亞青運主辦權，更無法同意任何國家否定我國人民合法行使公民權利的行為。

至於中市停辦東亞青運，是否對東奧台灣正名公投產生挫折？紀政說，還談不上挫折，只是中國大陸是泱泱大國，卻表現如此小眼睛小嘴巴樣貌，她十分生氣。

(中國時報)

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