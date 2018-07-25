憂公投變調 陸出手示警

2018年07月25日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北北京報導 ／台北北京報導

日前傳出東亞奧會理事會表決取消台中2019年「東亞青運」主辦權，原因是台灣民間發起「東京奧運正名」，違反奧會規定。對此，大陸涉台人士直言，原本正名公投連署無起色，日前高雄市議會民進黨團卻公開支持，使大陸被迫須出手預警；否則公投過關，台灣會被取消奧會會籍，連東京奧運都無法參加。

東亞奧會理事會召開臨時理事會，決議取消台中的主辦權。對此，大陸涉台人士表示，台灣民間此前發起「禁五星旗」與「東京奧運正名」公投連署，前者等於禁止大陸選手到台灣參賽，後者則違反國際奧會規定，再加上日前高雄市議會民進黨黨團卻公開支持連署，等於民進黨政府正式加入，大陸被動出手預警。

他說，如果正名公投過關，台灣被取消奧會會籍，連東京奧運都無法參加。「日台再怎樣友好，也要遵守國際奧會規定！」

事實上，北京也明白此時出手取消台灣的「東亞青運」主辦權，可能會「助選」民進黨年底選戰，此種例子在過去並不少見。然而目前大陸面臨許多壓力，一方面要應對中美貿易摩擦，另一方面，疫苗造假事件又讓社會輿論沸騰，都需要全神貫注。

是故，即使知道此舉可能有不小副作用，但「兩害相權取其輕」，大陸此時依舊果斷出手。

對此，南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵受訪表示，台灣追求國際空間底線在「一中原則」，如透過挑戰一中原則爭取國際空間，恐適得其反。

李曉兵表示，正名公投等於故意挑起矛盾，不僅最後目的達不到，台灣國際空間還會越來越小。這種政治操作會激起台灣民眾不明真相的憤怒，進而把怒火指向大陸，達到部分人別有用心的目的。

(中國時報)