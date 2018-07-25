胡志強遺憾 怪別人於事無補

2018年07月25日 04:11 中國時報 王正寧 、 盧金足 、 陳世宗 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市主辦2019年東亞青年運動會因大陸杯葛而遭停辦，當初申辦的前台中市長、旺旺集團副董事長胡志強昨對此表示「非常遺憾」。不過，胡志強也說，如果凡事都怪別人，於事無補。

昔積極拜會各奧會主席

東亞青運是胡志強在台中市長任內申辦，昨天受訪時他表示，當初他為了爭取主辦權，跑遍會員國，現在被取消主辦資格，感到非常遺憾。

台中市在2014年10月擊敗蒙古烏蘭巴托市，獲得2019第一屆東亞青運主辦權，這是台中，也是台灣第一次獲得奧運層級的主辦權。當年為了爭取主辦權，胡志強費了九牛二虎之力才順利出線，如今卻遭停辦。

台中市議員李中說，前市長胡志強在2011年組團前往天津、東京等地爭取舉辦東亞運動會，市議會則由他與黃馨慧、洪嘉鴻等議員共同前往以表示支持。期間，他們分別拜會大陸、日本、南韓、北韓、外蒙古、香港、澳門、關島等奧會主席，說明我方積極承辦的意願。

曾在連習會尋求習支持

國民黨榮譽主席連戰在2014年赴大陸訪問，胡志強拜託連戰在「連習會」尋求對岸領導人習近平的支持，讓東亞青運可以在台中舉辦。2014年6月，大陸國台辦主任張志軍參訪台中市，胡志強又再次向張志軍請託，盼張助我一臂之力。台中市當年可以獲得東亞青運主辦權，可以說是靠很多人在兩岸之間奔走努力。

當年眾人努力付諸流水

胡志強昨表示，當初為申辦這項運動盛會，他跑遍每一個會員國，以低碳環保為訴求，成功爭取到第一屆主辦權，現在卻被取消，他深表遺憾，他也認為，「什麼事都怪別人也是不對！」

2014年，台中前往北京參加第32屆東亞運動會總會(EAGA)理事會議，爭取東亞青運申辦權時，曾邀請跆拳道選手黃鈺仁與女子拳擊好手陳念琴一同前往。黃鈺仁是2014年南京青年運動會金牌得主，陳念琴則獲銀牌。

黃鈺仁當年返國受訪時說，整個過程最困難是用英文簡介，兩人為了在簡報會議上介紹台中市，在老師指導下，不斷苦背英文稿，幸好不辱使命，完成任務。

如今，東亞奧林匹克委員會（EAOC）決議停辦台中東亞青運，當年眾人的努力付諸流水。

(中國時報)