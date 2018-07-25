奧運選手罵 這些人想什麼

2018年07月25日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

台中東亞青運突然被取消，參加過雪梨、雅典、倫敦、里約等四屆奧運的射擊國手林怡君表示，當初所謂的「東奧正名」活動開始運作，她就覺得不妙，如今真的嘗到前所未有的苦果，更讓人氣憤的是要由無辜的運動員和教練來承擔，真的很不公平。

林怡君說，從事各項運動的選手平日苦練，為的就是站上國際賽事舞台，如果從事正名運動的組織能夠掛保證，選手都能順利參加各個國際運動會，體育圈應該不會有太多意見。問題是，國際奧會都已來函表明不允許這樣做了，卻還要雞蛋碰石頭，真的不知這些人在想什麼？

林怡君擔心的是，台中東亞青運遭到EAOC決議停辦，目前影響所及僅限於原本預定參加這項賽會的選手。但若事件如雪球般越滾越大，也可能引發連鎖效應，不僅台灣很難再爭取到國際賽事的主辦權，甚至因正名活動操作過頭，未來整個中華台北都有可能遭到國際奧會限縮部分權利，甚至影響出賽機會；屆時受害最大的還是體育界，反觀這些推動正名的人，絕大部分都不是運動員，參不參賽根本沒差。

準備率隊進軍雅加達亞運的中華田徑隊教練孫念祖則說，運動員任務很單純，平時努力訓練，比賽全力以赴，盡量不被政治因素羈絆。「東奧正名」運動看起來讓體壇產生困擾，雖然這項活動內容有些複雜，他無法評估其中的是非；但總是希望體育、政治不要混為一談，如果影響運動員出賽權，就真的對不起終年辛勤、只求站上舞台圓夢的選手。

(中國時報)