夢想被抹殺 小國手很錯愕

台中東亞青運被取消，讓終年辛勤的運動員失去在國際舞台奪牌機會。圖為我國舉重女將許淑淨2016年在里約奧運奪下金牌。（本報資料照片）

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中國時報
／台中報導

台中東亞青運主辦權突遭取消，培育自由車手搖籃的大甲高中聞訊感到惋惜，自由車及田徑選手們24日雖仍照常練習，但有人非常不滿、心情大受影響，直呼政治不應干涉體育，抹殺了他們的夢想，希望政府盡全力爭取。

「為什麼會這樣？」高二自由車選手曾致誠說，中午才從同學口中得知消息，簡直不敢相信，國中時就知道東亞青運在台中舉辦，一直加緊練習，也讓自己目標很大，主場優勢真的很重要。另一位選手鄭念庭雖沒有參賽資格，聽到壞消息，臉上露出失望，連問好幾次「真的取消嗎？」

田徑隊選手卓家玄、陳威儒直呼，東亞青運是奧運體制賽事，每個人認真練習，就是為等待這一刻，政治不該犧牲體育，抹殺了大家的夢想！黃俊鑫、胡誠平說，好不容易具有國際指標性的賽事在台中舉辦，如今喊停，練習少了一大助力，心情受影響。

大甲高中體育組長江竹偉指出，為迎接東亞青運，學校體育班今年擴大招生，國中端更打出東亞青運誘因招生，從原本30人增加招收至35人，如今主辦權遭取消，台灣少了在國際舞台曝光機會，選手全都感到惋惜及錯愕。

聽到東亞青運主辦權遭取消，台中市體育總會自由車委員會主委趙世崧無奈「還能怎麼辦？」他指出，這不是我們能決定的，許多選手從國中開始栽培，能出賽一定不會放棄，自由車是台灣長項，「被取消也只能認了」。

(中國時報)

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