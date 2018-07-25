亞運下月登場 中華隊正常出賽

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中國時報
／台北報導

台中市「被停辦」東亞青年運動會是否波及下個月登場的印尼雅加達亞運會？中華奧會副主席蔡賜爵表示，目前看不出會影響中華隊參加下個月雅加達亞運的權利；體育署則樂觀認為「國際社會非單方可掌控」，但在現實環境中體育署不可「過於樂觀」，未來的變化仍屬嚴峻，謹慎小心為妙！

這次台中市丟掉東亞青年運動會主辦權，追根究底的源頭是中華奧會退休人員寫信向國際奧會投訴台灣有人在搞奧會正名運動，國際奧會也做了回應，因而被中國大陸拿來「做文章」，強壓中華奧會而取消台中市的主辦權。

蔡賜爵指出，國際奧會在5月得知訊息後，曾經表示任何改名都要經過組委員決定，國際奧會已經決議不管台灣是否通過公投，都不能更改名稱，台灣還是有人繼續推動，讓國際奧會十分不滿。

不過，蔡賜爵表示，印尼雅加達亞運即將登場、中國大陸短時間難以干預台灣選手出賽，加上正名公投尚未成案，亞運應不致於遭波及。

但是中國大陸奧會委員于再清是國際奧會副主席，在國際奧會有一定的影響力，台灣想要在短時間內改變「中華台北」名稱不容易，但是中國大陸有可能依據兩岸政治氛圍，炒作此議題，讓它變得可大可小。最有可能的是台中市東亞青年運動會成為中國大陸進一步影響台灣選手參賽的「前菜」！後續發展值得關注。

(中國時報)

夢想被抹殺 小國手很錯愕 最後一刻 中華奧會仍急赴北京溝…

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