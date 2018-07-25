最後一刻 中華奧會仍急赴北京溝通

2018年07月25日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台中主辦東亞青運可說是台灣各界齊心努力爭取的「奧會組織」運動會，中華奧會捨不得輕易喪失機會，就在昨天開會表決之前，中華奧會不放棄，仍然派人前往北京溝通，可惜敵不過現實環境，最後仍然失掉主辦權。

2014年東亞奧林匹克委員會理事會在北京開會同意台中主辦第1屆比賽，東亞奧林匹克委員會有8個會員、1個觀察員，包括東亞奧主席劉鵬在內，大陸至少掌握5張票決權，因此要化解台中遭停辦危機，一定要和大陸當局協調，中華奧會在一周前就馬不停蹄和大陸協商。

中華奧會副主席蔡賜爵說，上周中華奧會已經得知台中主辦權可能不保，他和中華奧會祕書長沈依婷帶隊前往北京和劉鵬協調，但劉鵬將責任推給其他會員，強調一切尊重各會員看法，中華奧會一直得不到續辦承諾，會談中的說明沒有效果，最後的結局中華奧會已心知肚明。

體育署副署長林哲宏表示，體育署是昨才知道結果，不過，上周中華奧會去大陸溝通時，就已經心知肚明。因去年7月以後，就沒開過東亞青運的籌備會和協調會，賽會只有台灣一頭熱，政府與地方開了5、6次會議掌握進度，但大陸根本「不聞不問」。

中華奧會主席林鴻道、祕書長沈依婷昨在特別理事會中據理力爭，重申台灣多元民主國家，禁旗公投、正名公投是民眾表達聲音，希望奧林匹克精神超越政治；同時商請日本出席理事齋藤仗義執言、建議亞運之後再處理。

中華奧會「暗的」、「明的」斡旋、折衝都得不到中國大陸善意回應，並以優勢票數決定台中市出局，蔡賜爵慨嘆「希望大家奮力自強，以更強能力、更好的成績讓人覺得非我不可」，以爭取台灣舉辦國際賽會的可能性。

(中國時報)