印太戰略為主 制陸打國際牌

2018年07月25日 04:11 中國時報 陳柏廷 、呂佳蓉、 陳建瑜 、 崔慈悌 ／台北報導 、呂佳蓉、／台北報導

「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」昨日登場，不過，仔細對比一下去年與今年的議程，即可發現大有玄機。去年議題設定大多圍繞在經濟、區域整合等「柔性」議題，今年則是以「印太戰略」議題為核心，主題針對性極強，廣邀各國專家討論如何制約大陸，更在明顯塑造聯合對抗大陸的氛圍。

台灣是金絲雀 具預警作用

近期兩岸關係緊張節節升溫，昨日又傳出北京出手封殺台中舉辦「東亞青運」，在眾多不利我方態勢背景下，昨日登場的凱達格蘭論壇，對蔡政府來說，無異於是一場即時雨。

蔡英文總統昨晚透過推特發文表示，「此時，全球團結起來更加重要，因為台灣就像是在礦坑裡的金絲雀，提醒世界，中國所釋放的信息。」

總統府發言人林鶴明表示，「煤礦坑裡的金絲雀」是英國俗諺裡「早期預警」的意思，金絲雀是十分敏感的鳥類，對環境及空氣品質要求很高，約在18世紀時，人類已經知道應用金絲雀來偵測危險氣體，礦坑、地下鐵及大型涵洞也常用金絲雀來檢測空氣品質。蔡英文昨在論壇致詞時表示，很遺憾大陸近年來採取侵略性政策發展其議題，「持續以銳實力影響他國」，包含以軍機、軍艦演習方式繞行台灣、奪取台灣盟友以避免台灣參與國際社會、用經濟實力施壓國際企業施壓以矮化台灣。

廣邀各國專家 營造圍棋態勢

換個角度來看，這場雨更像是一場我方創造的「人造雨」。事實上，只要比照今年與去年議程的設定，就可看出玄機所在。去年凱達格蘭論壇的議題，主要圍繞「亞太地緣戰略形勢變化」、「亞洲海事安全」、「亞太區域經濟整合」等議題進行討論。

相比去年議程，充滿經濟、區域整合等柔性話題，今年論壇議程簡直可用「針鋒相對」來形容。今年議題設定分別為「韓半島與印太戰略環境」、「中共銳實力對民主社會之挑戰」、「印太地緣經濟發展現況及評估」等，其意涵不言可喻。

再加上美前防長卡特的發言，可見蔡政府在北京不斷施壓下，選擇打出「國際牌」，廣邀各國專家商談如何制約大陸。

平心而論，川普政府打「台灣牌」，當然是有自身國家核心利益的考量，不會是單純替台灣出頭，而大陸不斷施壓下，某個程度也間接把蔡政府往美國方向推。對蔡政府來說，在敵大我小的態勢下，台灣只能盡快跳脫兩岸一對一的「象棋」的死棋局面，將之轉換成多對一的「圍棋」態勢。今年的凱達格蘭論壇或許就是明顯例子。

(中國時報)