小英強調「與陸對話 善意不變」

2018年07月25日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨強調，台灣人民面對大陸打壓，不會輕易屈服於壓力、也不會放棄珍貴的民主生活方式，但我們仍然相信對話的力量，跟中國進行對話的善意不變。身為國際社會負責任的一員，臺灣會持續努力維持兩岸及區域的和平穩定。

美國前國防部長卡特（Ash Carter）訪問台灣，並出席今年「凱達格蘭論壇」。卡特昨受訪時表示，他是美國傳統政策支持者，支持海峽兩岸穩定及對話、履行《台灣關係法》及台美維繫強而非官方關係，包含軍事領域。

卡特還說，美國是印太戰略的成員，而印太戰略強調追求安全、具包容性的國家合作網絡，而非帶來脅迫（coercion），如此可確保印太地區的穩定及繁榮，台灣是這個網絡的一員。

卡特昨在「凱達格蘭論壇」發表午餐閉門演講，據指出，他在演說中表示，大陸近來動作越來越走向「自我孤立」（self-isolation），於此情況下，台灣所獲得的空間就越多；對於美中關係，卡特並不認為美中正陷入「修昔底德陷阱」，所謂的「修昔底德陷阱」是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然來回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。

卡特認為，即使有這種狀況，在寓言故事中，斯巴達最後是贏家，暗指美國最終會贏。

蔡英文在總統府接見卡特時則表示，距卡特上次訪台，10年當中，世界經歷了很多變化，唯一不變的是我們對自由和民主的承諾。

近來，中國持續打壓台灣，斷我邦交國、強迫國際企業更改臺灣的名稱、甚至阻撓台灣在國際社會裡的活動跟貢獻。面對這些打壓，蔡英文說，台灣人民不會輕易屈服於壓力、也不會放棄珍貴的民主生活方式。大陸打壓的力道越大，我們積極貢獻世界的決心就更大。

蔡英文強調，我們也仍然相信對話的力量，我們跟中國進行對話的善意不變。身為國際社會負責任的一員，台灣會持續努力維持兩岸及區域的和平穩定。

(中國時報)