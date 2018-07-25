國務院鼓勵台灣增加國防預算

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中國時報
／綜合報導

外交部長吳釗燮受訪表示，若無美國持續的軍事支持，台灣易被大陸武力攻占。美國國務院23日以發言人名義回應說，美國會提供台灣必要數量的防衛武器與服務，使其維持足夠的自我防衛能力，並鼓勵台灣增加自身國防預算，達到與其所面對的安全挑戰相稱的水準。

面對大陸日前在台海進行軍事實彈演習，吳釗燮在美國有線電視新聞網（CNN）22日播出的專訪中談到，華府持續在軍事和外交上支持台灣，至為重要，「大陸見到台灣的弱點，無法獲得美國支持，就會進一步思考行動劇本，即他們有能力攻占台灣。」

對此，美國國務院一名發言人以背景說明的方式回應說，川普政府決心充分執行《台灣關係法》，根據《台灣關係法》，美國向台灣提供必要數量的防衛武器與服務，以使台灣維持足夠的自我防衛能力。

他又說：「我們支持台灣努力發展創新以及不對稱戰力，以嚇阻脅迫或恫嚇，並鼓勵台灣增加自身國防預算，達到與其所面對的安全挑戰相稱的水準。」

國務院發言人重申，美國信守「一中政策」、《美中三公報》，以及在《台灣關係法》下的責任，「我們的一個中國政策和《台灣關係法》，協助確保了台海與區域的和平穩定達數十年，使美國得以與台灣維持堅實的非官方關係，同時與中國發展建設性的關係。」

這名發言人指出，美國與台灣人民的長期友誼，是美國亞洲政策的關鍵成分，此一在《台灣關係法》下的久遠關係是美國的獨特資產，也擴增了美國的區域影響力。這份友誼植基於歷史、共同價值，以及雙方對民主、自由市場、法治、人權的共同承諾。

(中國時報)

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