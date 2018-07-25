美調整豪豬策略 正面對抗北京

2018年07月25日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國大陸問題專家潘文日前在《華盛頓郵報》刊文指出，由於北京對台加大施壓，美國政府和國會已對大陸幻滅，在川普政府內部「親台派」主導下，美方正考慮調整，過去希望台灣加強自衛能力的「豪豬策略」，轉而更願意站在第一線正面與北京對抗。

在美國將大陸定位成戰略競爭對手的背景下，美國總統川普頻打「台灣牌」牽制大陸，加上蔡英文政府在外交路線上一直主張「聯美制陸」，相關做法連帶牽動美陸台三方關係。

曾任《華盛頓郵報》北京分社社長的潘文23日在《華盛頓郵報》發表題為「美國促台灣軍事防衛新舉動，中國不會喜歡」專文指出，即使美方試圖庇護和防衛台灣，但過去幾十年來，華府遵循避免在台灣議題上激怒北京的政策。

文章稱，面對大陸對台灣的施壓，華府過去總認為，台灣應當鍛造自己的空軍和海軍，增強自我防衛能力來抵抗大陸；這就形同讓台灣成為一隻背上長滿刺、對手難以攻擊的「豪豬」。

但是隨著大陸近期加大對台施壓力道，上述的想法也似乎出現變化。潘文說，北京增加在台灣周邊軍事活動和在外交上進一步孤立台灣的戰術，令不少曾經支持美與北京應有更順利關係的美國國務院年輕一代官員感到失望，種種跡象都預示著，美國將調整「豪豬」策略，朝向與北京對抗的策略。

潘文稱，華盛頓在台灣議題上的做法採取了自1979年與台灣斷交以來最激進的立場。美國國會無異議通過《台灣旅行法》、派遣兩艘驅逐艦穿行台灣海峽、國務院批准台灣潛艦項目的商售執照等；美國專家和產業界談論美國政府正認真考慮自1992年以來第一次對台出售戰鬥機。

不過，潘文也稱，這些作法的變數仍在川普身上，「川普會否為了與中國在貿易或朝鮮議題上達成交易而出賣台灣，或者會否聽從國會幫助台灣的建議？」

(中國時報)